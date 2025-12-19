Herido leve en una salida de vía en Valtierra

PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido leve tras sufrir una salida de vía a la altura del kilómetro 71,7 de la N-121, en el término municipal de Valtierra.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 13.11 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, que ha sufrido una contusión en una rodilla de carácter leve, ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.