Herido un menor de 14 años en un atropello en Mutilva

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 14 años resultó herido este viernes por la tarde tras sufrir un atropello a la altura del número 3 de la Avenida Anaitasuna, en Mutilva.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 20.07 del viernes y hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, la Policía Local y la Policía Foral.

El menor fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado.