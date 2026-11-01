Herido un montañero en una caída de tres metros en Larrión

Archivo - Imagen de un helicóptero del Gobierno de Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha resultado herido este domingo en un accidente de escalada al caer desde una altura de entre dos y tres metros en Larrión.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 15.59 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de Estella, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y la Guardia Civil.

El GRT ha rescatado al herido con la grúa del helicóptero. Posteriormente, ha hecho transbordo a una ambulancia de Soporte Vital Avanzado que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, donde ha quedado ingresado con un traumatismo pélvico de pronóstico reservado.