Herido un motorista de 58 años tras chocar con un todoterreno en Gorramendi

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 58 años ha resultado herido este sábado en una colisión contra un todoterreno en una pista forestal, en el camino Basandegiko Bideska, en el término de Gorramendi.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.43 horas y hasta el lugar se han movilizado lo bomberos de Oronoz, un equipo médico, un helicóptero medicalizado y la Policía Foral.

El herido, que ha sufrido un traumatismo en extremidad inferior de pronóstico reservado, se encontraba en una zona de difícil acceso y sin cobertura móvil. Los bomberos han trasladado al equipo médico en un vehículo 4x4 para atender al motorista. Posteriormente, ha sido conducido en este mismo vehículo hasta la zona de aterrizaje del helicóptero, que lo ha llevado al Hospital Universitario de Navarra.