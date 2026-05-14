Herido un motorista de 77 años tras sufrir una caída en Mendavia

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.
Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 12:33
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   PAMPLONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 77 años ha resultado herido con pronóstico reservado este jueves tras sufrir una caída mientras circulaba por la calle Calvario de la localidad de Mendavia.

   El aviso del accidente se ha recibido a las 07.52 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   El herido, un varón de 77 años, ha sufrido una contusión en la cadera y un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital García Orcoyen de Estella.

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