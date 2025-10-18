Herido un motorista al caer por un terraplén en Arantza

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 60 años ha resultado herido este sábado tras caer por un terraplén mientras circulaba por un camino rural del municipio de Arantza, en el paraje de Urkidi (Facería 87).

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.17 horas y hasta el lugar se ha movilizado a los bomberos de Oronoz, un equipo médico de Lesaka, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

El motorista, que ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado, ha sido acercado en un vehículo particular hasta la carretera. Desde allí, la ambulancia lo ha trasladado al Hospital de Irún para, posteriormente, ser derivado al Hospital Donostia de San Sebastián.