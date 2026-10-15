Herido un motorista tras chocar con un turismo en Lumbier

Imagen de la motocicleta implicada en el accidente vial. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 57 años ha resultado herido este jueves por la mañana en un accidente de tráfico, consistente en una colisión por alcance con un turismo, que se ha producido a la altura del punto kilométrico 35,400 de la A-21, en el término municipal de Lumbier.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico y otra de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al herido, un hombre de 57 años, vecino de Zaldivia (Gipuzkoa), al Hospital Universitario de Navarra.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.