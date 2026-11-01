Herido un motorista al sufrir una caída en la N-135, cerca de Zubiri

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta, un varón de 25 años, ha resultado herido este domingo por la mañana tras caerse de su vehículo a la altura del punto kilométrico 21,9 de la N-135, en sentido Erro, a dos kilómetros de Zubiri.

SOS Navarra ha recibido el aviso del siniestro vial a las 10.13 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Guardia Civil.

El motorista, un varón de 25 años, ha sufrido un traumatismo dorsolumbar de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.