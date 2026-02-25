Herido un motorista al sufrir una caída en Esteribar

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 38 años ha resultado herido este miércoles al sufrir una caída en Esteribar, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 10.40 horas en el kilómetro 23 de la carretera N-135, donde el motorista ha sufrido un caída. Como consecuencia, el hombre presenta un trauma en la extremidad superior y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.