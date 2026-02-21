Herido un motorista tras sufrir una caída en Izurzu

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este sábado por la tarde tras sufrir una caida en el punto kilométrico 22 de la NA-700, en el concejo de Izurzu, perteneciente al municipio de Guesálaz.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 17.43 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 46 años con un traumatismo en una pierna de pronóstico reservado.