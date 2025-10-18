Herido un motorista tras sufrir una caída en Ultzurrun

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 31 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 29,7 de la NA-7020, en el término municipal de Ultzurrun.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.20 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, que ha sufrido un trauma en el hombro y contusiones de pronóstico reservado, ha sido traslado al Hospital Universitario de Navarra.