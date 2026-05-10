Herido con pronóstico reservado tras una salida de vía en Viana

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.
Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 9:20
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   PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 25 años ha resultado herido con pronóstico reservado en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía el vehículo en el que circulaba a la altura del punto kilométrico 95,6 de la NA-134, en el término municipal de Viana.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 5.44 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   El herido, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado, ha sido trasladado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.

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