Herido con quemaduras un varón de 44 años en un incendio en una nave de gestión de residuos en Galar

Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 44 años ha resultado herido con quemaduras este jueves, en un incendio declarado en una nave de gestión de residuos ubicada en el Polígono Meseta de Salinas, en Salinas de Pamplona (Galar).

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 10.30 horas y se ha dado por controlado a las 12.15 horas.

El herido ha sido trasladado al centro de Salud de Noáin por la Policía Local. Presenta quemaduras en la extremidad superior y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, Policía Local y Policía Foral. Efectivos de bomberos permanecen en el lugar ventilando y refrescando la nave.