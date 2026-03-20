Herido al salirse de la vía en la Autopista de Navarra cerca de Sarasate

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 108 de la AP-15 (Autopista de Navarra), en el concejo de Sarasate, perteneciente al municipio de Iza.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 13.25 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

Tras el accidente, el vehículo ha quedado en la calzada. Su conductor no podía salir de su interior debido a un atrapamiento mecánico y ha tenido que ser rescatado por los servicios de emergencia. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo en extremidad superior y un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado.