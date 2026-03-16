Herido un trabajador de 34 años al sufrir un corte en la cara con una motosierra en Jauntasarats

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años ha resultado herido este lunes al sufrir un accidente laboral en Jaunstsarats, Basaburua, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 11.41 horas cuando el trabajador ha sufrido un corte en la cara con una motosierra y ha acudido, en un vehículo particular, al consultorio de Jaunstsarats. Allí ha sido atendido por el equipo médico de la zona y posteriormente trasladado en una ambulancia SVA al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Se han movilizado desde Sos Navarra un equipo médico, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.