Herido varón de 36 años al caerse de la bicicleta en Etxarri-Aranatz

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 36 años ha resultado herido este martes al sufrir una caída en la carretera NA-2410, entre Bakaiku y Etxarri-Aranatz, según han informado desde el Gobierno foral.

El aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 22, se ha recibido a las 11.48 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en la clavícula y erosiones. Su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.