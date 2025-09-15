Herido un varón de 57 años al sufrir un accidente laboral en Pamplona

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 57 años ha resultado herido este lunes al sufrir un accidente laboral en Pamplona, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.30 horas en una obra en la calle María Lacunza, donde el trabajador ha sufrido un golpe con una máquina perforadora. Como consecuencia, presenta un traumatismo en el pie y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla, una ambulancia SVA y agentes de la Policía Municipal de Pamplona.