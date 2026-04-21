Heridos dos menores que circulaban en patinete tras ser atropellados por un coche en Rada

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 13 y 14 años han resultado heridos leves este martes tras ser atropellados por un coche cuando circulaban en patinete en Rada.

El accidente ha tenido lugar sobre las 17.56 horas en el cruce de la calle El Concilio con la calle Mélida, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los dos menores han sido trasladados al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra. Ambos presentaban policontusiones y erosiones en las extremidades inferiores, de pronóstico leve.

Al lugar del accidente han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Caparroso y la Policía Foral.