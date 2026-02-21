Heridos dos motoristas en una colisión en Ayesa

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridos este sábado tras una colisión por alcance que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 62,3 de la NA-132, en el concejo de Ayesa, perteneciente al municipio de Ezprogui.

El aviso del accidente se ha recibido a las 11.55 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos Sangüesa con una ambulancia, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Uno de los motoristas, un varón de 28 años, ha sufrido erosiones de carácter leve, y ha sido trasladado a centro de salud de Sangüesa; mientras que el segundo motorista, un varón de 30 años, ha sido trasladado a Hospital Universitario de Navarra con una posible fractura de clavícula, también con pronóstico leve.

Por otro lado, un motorista de 68 años también ha resultado herido al sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 7 de la NA-4100, en el concejo de Marcaláin, perteneciente al municipio de Juslapeña. Ha sufrido una contusion en el pecho, con pronóstico reservado, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Se ha movilizado hasta el lugar del accidente una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.