Heridos los dos ocupantes de una moto en una salida de vía en Muniáin de Guesálaz

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos ocupantes de una moto, un hombre de 74 años y una mujer de 60, han resultado heridos este sábado tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-700, en Muniáin de Guesálaz.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital García Orcoyen de Estella con contusiones y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 11.44 horas en el kilómetro 20,5 de la citada carretera. Al lugar han sido movilizados equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.