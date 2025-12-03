El hijo de Manuel Torres destaca el "espíritu inconformista" del empresario, quien "se propuso vivir siempre en paz"

La viuda de Manuel Torres recoge la Medalla de Oro de Navarra 2025, concedida al empresario a título póstumo - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Torres, hijo del empresario Manuel Torres, ha destacado el "espíritu inconformista" de su padre, quien "se propuso vivir siempre en paz, consigo mismo y con los demás, creyendo en el diálogo y el acuerdo, en la cooperación y la justicia, y rechazando la violencia y los conflictos, que consideraba desperdicio de energía necesaria para construir un mundo en libertad, igualdad y solidaridad".

Así lo ha indicado este miércoles, durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2025, concedida al empresario a título póstumo y recogida por su viuda, Amparo Lusarreta, presidenta de MTorres.

Al acto, celebrado con motivo del Día de Navarra y presidido por la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, no han acudido representantes de EH Bildu ni de Contigo-Zurekin por la "sospecha" de vinculación del galardonado con Israel y con la industria militar. Por el mismo motivo, en el exterior ha tenido lugar una concentración convocada por la plataforma 'Gerrarik ez', como muestra de rechazo a la entrega de la Medalla de Oro de Navarra a la empresa MTorres.

Sí han acudido autoridades como el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y representantes de UPN, PSN, PP y Geroa Bai.

En su intervención, Eduardo Torres ha subrayado que en Navarra su padre halló no solo "a las personas adecuadas para formar un equipo", también "un destino que le proporcionó hogar, familia y horizonte". "Amó Navarra como musa de sus sueños, sin olvidar su Murcia natal, y aquí convirtió sus mejores proyectos, invenciones y esfuerzos en contribuciones a la innovación industrial", ha manifestado.

Según ha añadido, "su curiosidad y espíritu inconformista le llevaron siempre a explorar lo que él llamaba la frontera del conocimiento, los límites de la ingeniería de su tiempo". "Fue un espíritu inconformista, de los que hacen prosperar y mejorar a la sociedad de su tiempo", ha apuntado. Ha añadido Eduardo Torres que "su fecunda imaginación al servicio de la innovación y del desarrollo tecnológico tenía un propósito final que la trascendía: contribuir a la mejora de la humanidad y del planeta".

Este 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, "este reconocimiento adquiere para nosotros un simbolismo especial", pues su padre "sentía un curioso vínculo con el patrón de Navarra". "Y siento que quizá hoy sea él, San Francisco Javier, quien esté colocando esta Medalla de Oro de Navarra a Manuel Torres en el cielo, sellando un destino de entrega, innovación y amor por esta tierra que su familia al completo siente y confirma", ha remarcado.

Por su parte, Chivite ha destacado del empresario, "un murciano de nacimiento y navarro de adopción y elección propia", que "ha sido un navarro más, demostrando que la identidad y el sentimiento de pertenencia son un vínculo que trasciende fronteras". El jurado, ha dicho, ha valorado "la genuina voluntad innovadora, la vocación por el trabajo y la extraordinaria visión para la creación de empleo tecnológico y la internacionalización". "No se puede decir más en una frase", ha indicado.

Chivite ha añadido que "la innovación es una actitud, el emprendimiento es una manera de entender no solo tu vida sino también tu entorno, y Manuel supo unir ambas en un proyecto empresarial que es hoy un referente en el mundo". "Hizo de la innovación una actitud en su vida", ha apuntado.

Ha calificado a Torres como "una persona creativa, resiliente y capaz de generar valor en nuestra tierra", y ha subrayado que su "destacada trayectoria ha tenido numerosos reconocimientos, desde el Premio Nacional de Innovación a la Cruz de Carlos III El Noble o medallas de oro como las de la región de Murcia o la Confederación Empresarial Navarra". Tras destacar su "aportación a Navarra, a la industria, y a toda la Comunidad", ha considerado que uno de los "valores asociados a las buenas empresas" y que "también distingue a MTorres es el arraigo al territorio".

Además, ha destacado "el compromiso social de la Fundación MTorres, que nació directamente del corazón solidario de Manuel Torres, siempre apoyando causas de manera anónima y desinteresada por lo general cuando se trataba de niños que sufrían".

Por otro lado, ha reivindicado "no solo las buenas empresas, sino también la buena política". "Igual que hemos destacado numerosos valores de empresas y de las instituciones públicas, quiero también reivindicar la ética como esencia de cualquier manera de actuar en cualquier ámbito", ha indicado Chivite. En este sentido, ha hecho referencia a "la corrupción o la falta de ética en comportamientos de personas que se aprovechan de lo público para intereses privados". "Por desgracia, esos casos existen, y no son cuestión de siglas sino de personas", ha dicho.

Por eso, como gobierno "estamos implementando mejoras en leyes como la de transparencia o contratos públicos, impulsando auditorías y más controles para evitar que haya rendijas en el sistema de la que se aprovechen quienes no tienen ética ni escrúpulos y no miran por el común sino por sí mismos".

También ha intervenido David Erice, presidente de la Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral (Aspace Navarra), entidad que ha propuesto la concesión de la Medalla a Manuel Torres. Erice ha definido a Manuel Torres como "un joven inquieto que imaginó un futuro distinto, que vio oportunidades donde otros veían límites". Un "genio discreto, un trabajador incansable y un referente empresarial". De él ha remarcado su "cercanía, amabilidad, escucha y respeto".

"Hoy celebramos no solo un reconocimiento merecido, sino, indudablemente, necesario. Una medalla que honra su trayectoria, una trayectoria profesional brillante, sí. Pero también una manera de entender la vida, de entender Navarra, y de entender el compromiso con los demás, y que permitirá que Manuel Torres perdure en la memoria de la historia de Navarra", ha señalado. También ha valorado que "Manuel Torres y su familia, a través de su fundación, apoyaron y siguen haciéndolo iniciativas de atención social de colectivos desfavorecidos y vulnerables".