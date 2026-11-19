De izqda. A dcha.: Patricia García González, Ana Idoate Grijalba y Esther Legaria Gaztambide. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital García Orcoyen de Estella ha obtenido el primer premio al mejor póster en el 71º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 2026, celebrado recientemente en Gran Canaria, por un trabajo sobre 'Sostenibilidad ambiental asociada a un modelo de telefarmacia para el envío de medicación hospitalaria a las oficinas de farmacia'.

El póster fue presentado por Ana Idoate Grijalba, Patricia García González y Esther Legaria Gaztambide, farmacéuticas del servicio, con la colaboración de Silvia Bazán Andueza, en aquel momento alumna de prácticas tuteladas de farmacia.

El programa, implantado en el Hospital García Orcoyen desde agosto de 2020, permite a los pacientes recoger su medicación hospitalaria en una farmacia cercana a su domicilio, manteniendo el seguimiento del farmacéutico hospitalario y la coordinación con la farmacia comunitaria. "Para quienes viven en zonas rurales o tienen dificultades para desplazarse, supone menos viajes al hospital, ahorro de tiempo y mayor facilidad para acceder al tratamiento", señalan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El trabajo premiado recoge 3.912 envíos de medicación a 339 pacientes entre 2021 y 2025, con un ahorro potencial estimado de 57,1 toneladas de CO2 asociado a los desplazamientos evitados. El transporte aprovecha las rutas habituales de distribución de la cooperativa farmacéutica. Además, las hojas de dispensación impresas se han sustituido por su consulta mediante la carpeta personal de salud.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA) y el Hospital García Orcoyen de Estella. El COFNA desarrolló y puso a disposición del SNS-O la herramienta informática que facilita la coordinación entre el hospital y las farmacias comunitarias y mantiene la trazabilidad de los envíos.

Tras la experiencia iniciada en Estella en 2020, el SNS-O y el COFNA firmaron un convenio de colaboración a finales de 2025 que dio paso a la extensión del programa al Hospital Reina Sofía de Tudela.