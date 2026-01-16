El Hospital Reina Sofía conmemora 40 años de actividad en Tudela este 2026

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, junto al director gerente del SNS-O, Jon Guajardo, y la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, y personal del centro, en la presentación del 40º aniversario del Hospital Reina Sofía de Tudela. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, y la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, han presentado este viernes los actos previstos en 2026 para conmemorar el 40º aniversario del Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS).

Acompañado del gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Jon Guajardo, y parte del equipo directivo del hospital, Domínguez ha valorado el rol de los hospitales comarcales, "centros que cumplen una función esencial, garantizar una atención sanitaria de calidad, accesible y humana allí donde viven las personas". En este sentido, ha destacado que el HRS es un centro que "ha sido y es, un lugar de referencia, de confianza y de seguridad para miles de vecinos y vecinas de la Ribera".

El consejero ha resaltado las inversiones que actualmente se están realizando en el centro, "un reflejo de la apuesta por el futuro del hospital", y ha incidido en que "tener un centro sanitario de estas características en esta zona no solo mejora los indicadores de salud, sino que también contribuye a la cohesión territorial, a la igualdad de oportunidades y al arraigo de la población". "Y todo esto es gracias a los profesionales que forman y han formado parte del hospital y a la ciudadanía por su confianza", ha concluido.

20 DE FEBRERO: ACTO INSTITUCIONAL

Por su parte, la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, ha explicado los principales actos que ya están previstos para conmemorar este hito en la Ribera. Además de la lona que ya se ha colocado en la fachada principal del edificio con el lema 'Toda una historia de compromiso con la salud de la Ribera', Campillo ha destacado la exposición de trajes e instrumental sanitario antiguos y fotografías históricas del centro que se alojará en la entrada del Reina Sofía desde finales de este mes, así como el acto institucional del día 20 de febrero que presidirá la presidenta de Navarra, María Chivite. Ese mismo día también se dará a conocer una placa conmemorativa junto a un olivo que será plantado en los jardines del hospital como constancia del aniversario y tendrá lugar una celebración con los profesionales en Tudela.

El grupo de trabajo creado para la organización de todos estos actos ha encargado también un vídeo conmemorativo al director de cine tudelano Julio Mazarico que se proyectará por primera vez en el acto institucional.

Según ha explicado la gerente, "una de las fortalezas del área de Tudela es su gran compromiso y colaboración con entidades, asociaciones y pacientes". Por ello, también se celebrará en primavera la I Jornada de 'Participación de pacientes, familiares y asociaciones: experiencias compartidas', a cargo del Servicio de Atención a la Ciudadanía. Además, se van a organizar a lo largo del año visitas guiadas al centro en aras de dar mejor a conocer sus instalaciones y funcionamiento cotidiano a diferentes colectivos y ciudadanía.

Campillo ha agradecido "a todos los profesionales que han formado o forman parte del Hospital Reina Sofía su trabajo, su dedicación y compromiso para poder llegar a celebrar este aniversario como un hospital sólido y de referencia en toda la Ribera". También ha aprovechado para "animar a toda la población a participar en estas y otras actividades que se están organizando a lo largo del año ya que es un aniversario para celebrar por toda la sociedad navarra, y en especial por los y las vecinos del área de Tudela".