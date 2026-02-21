El Hospital Reina Sofía de Tudela rinde homenaje a los profesionales que siguen en activo desde 1986

Homenaje a los profesionales que siguen en activo desde 1986 en el Hospital Reina Sofía de Tudela con motivo del 40 aniversario del centro. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Reina Sofía de Tudela celebró este viernes un acto de celebración de sus 40 años de andadura dirigido a su plantilla de profesionales. Dicho acto, que fue presentado por la Gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, contó con la asistencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez; el Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Jon Guajardo; el director general de Salud, Antonio López y representantes de todos los estamentos de la plantilla del Hospital Reina Sofía.

Durante el acto, la gerente agradeció a todos los y las profesionales su "compromiso" durante todos estos años en el Hospital, que ha permitido "convertirlo en el centro referente de la Ribera, donde la calidad, la seguridad y la proximidad son los pilares que lo sustentan cada día".

Campillo también incidió en las mejoras realizadas a lo largo de la historia del centro, en las que están ahora finalizando, "como la ampliación del servicio de Farmacia", y en las próximas, "con la ampliación del servicio de Urgencias, una demanda histórica que ya cuenta con plan funcional y se licitará lo antes posible", según recoge en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Tras la presentación de un vídeo institucional en el que varios profesionales narran los principales hitos del centro y los deseos para el futuro, se homenajeó a los 46 profesionales que siguen en activo en el Área de Salud de Tudela y que comenzaron a prestar servicios en el hospital en el año 1986.

En el cierre del acto, el consejero Domínguez también dedicó unas palabras de agradecimiento a los profesionales y se refirió a la importancia de los hospitales comarcales en Navarra y, en particular, al Reina Sofía, como "lugar de referencia, de confianza y de seguridad para miles de vecinos y vecinas de la Ribera". "Contar con un centro sanitario de estas características no solo mejora los indicadores de salud, sino que también contribuye a la cohesión territorial, a la igualdad de oportunidades y al arraigo de la población", añadió.