Los hosteleros critican el cierre de interiores en los establecimientos y dicen que la mayoría "no cuentan con terraza"

PAMPLONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería de Navarra ha criticado este miércoles que el Gobierno foral "vuelve a castigar a miles de empresas hosteleras que no levantan cabeza" y ha señalado que "la gran mayoría de estos establecimientos no cuentan con terraza, por lo que esta medida obliga a un nuevo cierre en masa del sector".

En un comunicado, la Asocaición ha rechazado la "enésima clausura del sector más criminalizado de largo desde que arrancara la crisis del Covid-19". Y ha señalado que "los últimos datos provistos por el Ministerio de Sanidad hablaban de que apenas el 2% de los contagios totales de coronavirus se producen en establecimientos de hostelería".

Según ha añadido, "estos datos demuestran que cerrar la hostelería no sólo no es la solución a la propagación del virus sino que tiene efectos contraproducentes en la evolución de la pandemia, ya que aboca a otro tipo de encuentros donde el nivel de contagio es mucho mayor". "La hostelería es la alternativa controlada y segura a otro tipo de reuniones sociales", ha defendido.

Han recordado los hosteleros que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, señaló en una entrevista "alrededor del 80% de los contagios en Navidad se ha producido en el entorno familiar". Y han manifestado que en la hostelería "se han tomado las medidas de seguridad e higiene más estrictas y diligentes y no se han identificado más casos que en otros como el industrial, el del comercio o el transporte público".

Ha pedido la Asociación de Hostelería un "trato equitativo y

restricciones basadas en datos". "La interpretación de los datos de las propias CCAA tampoco deja lugar a dudas. Ante modelos de gestión muy dispares, como puede ser el caso de la Comunidad de Madrid, que ha apostado por la contención del virus sin ahogar la economía, o Cataluña, que optó por el cierre total, los datos demuestran que las curvas son paralelas, sin que el cierre de la hostelería haya supuesto una contención del virus", ha manifestado.

Según ha añadido, "lo mismo ha sucedido en otras CCCAA

como Castilla León y Andalucía". "En el caso de Cantabria, tras dos meses y medio con los interiores cerrados, la tasa de contagios ha subido un 34%", ha afirmado, para agregar que "otro ejemplo es Alemania que con la hostelería cerrada desde noviembre los contagios no han parado de aumentar".

La Asociación de Hostelería de Navarra, englobada en la Confederación de Hostelería de España, ha exigido "una rectificación por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien en una rueda de prensa celebrada hace dos días afirmó que 'sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares'".

Para los hosteleros, "esta afirmación no sólo es del todo falsa, según demuestran los propios datos del Ministerio de Sanidad y de las CCAA, sino que pone de manifiesto una absoluta falta de responsabilidad, al no tener en cuenta el fuerte impacto que pueden

tener sobre un sector motor de la economía nacional; y lo dice alguien que afirmó que las mascarillas no eran necesarias".

Para la Asociación, "en Navarra se ha demostrado que con la hostelería abierta, primero las terrazas y luego el 30% de los interiores, no solo no ascendían los contagios sino que descendían, y no ha sido hasta la llegada de las Navidades y sus consecuentes reuniones familiares en domicilios que ha vuelto a subir la curva de contagios".

Ha defendido además que "otro dato que demuestra que es un sector seguro es el dato de la escasa incidencia de contagios entre los trabajadores del sector, menor incluso que otros muchos sectores, ya que se si tratase de un sector inseguro los trabajadores mayoritariamente hubiesen estado contagiados".

Sobre el nuevo paquete a ayudas de 10 millones, ha señalado que "acogemos con positividad aunque con prudencia este anuncio" y ha incidido en que "es capital que estas ayudas lleguen a los establecimientos de forma ágil y de forma generalizada ya que

las anteriores apenas llegaron al 50% de las empresas, y para que sirvan de pequeño respiro a un sector que encara 2021 arrastrando una profunda crisis, con un horizonte pintado de incertidumbre y con el anhelo de que la vacunación en Navarra marque muy pronto el porvenir de nuestro sector". En cualquier caso, ha indicado que acoge "con agrado" la propuesta de la consejera de Hacienda "para colaborar en la mejora de la normativa reguladora de las ayudas".