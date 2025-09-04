Hualde critica haber conocido por los medios la denegación del TS de documentación para la comisión de investigación

Señala que el Parlamento de Navarra aún no ha sido notificado y considera que es una "preocupante forma de funcionar"

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha expresado este jueves su sorpresa por haber conocido "por los medios de comunicación" la resolución del Tribunal Supremo por la que se deniega al Legislativo foral documentación del 'caso Koldo' para su comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas.

"No deja de sorprender conocer por los medios de comunicación una resolución del Tribunal Supremo denegando documentación solicitada por la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que aún no ha sido notificada a nuestra institución. Preocupante forma de funcionar", ha afirmado Unai Hualde en un mensaje en la red social X.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, señala en una providencia que "no ha lugar a remitir la documentación solicitada por dicha Asamblea Legislativa autonómica entre otras razones de no menor peso debido a que toda la interesada forma parte de la presente causa especial, que se halla en fase de instrucción", y apunta que "las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público".

El Parlamento foral había pedido al Supremo que, antes del próximo 15 de septiembre, remitiera "toda documentación" que fuera de interés para la comisión de investigación parlamentaria, como la transcripción de las declaraciones de los principales investigados e informes policiales y tributarios, con especial hincapié en el navarro y ex secretario general del PSOE Santos Cerdán.