Hualde pide al PSN "otro talante" y dice que le "preocupa la tendencia de acuerdos con Navarra Suma"

PAMPLONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra y del PNV de Navarra, Unai Hualde, ha advertido al PSN de que "hace falta otro talante" ante las discrepancias que se han registrado entre los socios del Gobierno de Navarra tras la aprobación de la ley para estabilizar al profesorado del PAI y ha afirmado que le preocupa "la tendencia de acuerdos entre PSN y Navarra Suma y que esto se vaya repitiendo en el tiempo". Por esta vía vamos mal y hace falta reconducir", ha asegurado.

Unai Hualde ha afirmado, en una entrevista con Onda Vasca, que "los acuerdos de PSN y Navarra Suma se están convirtiendo de un tiempo aquí en algo recurrente o habitual y eso es un síntoma preocupante". "Desde Geroa Bai expresamos el temor, de que esto pudiera convertirse en tendencia cuando se conoció el acuerdo PSOE-UPN de la reforma laboral y los hechos nos van dando la razón, lamentablemente. Vimos el acuerdo del Convenio Económico, ahora vemos el acuerdo del PAI, y como socios de Gobierno nos preocupa, nos entristece y perjudica y tensiona la relación lógicamente", ha asegurado.

Unai Hualde ha afirmado que la aprobación de la ley del PAI "ha sido especialmente sangrante para los dos socios de Gobierno, Geroa Bai y Podemos, porque ha sido público y notorio desde el principio que los dos socios éramos contrarios a esta solución legal que pretendía el PSN, que entendíamos que se apartaba absolutamente del acuerdo programático". "Es una ley sacada precipitadamente el pasado jueves y para más inri con dos enmiendas que le puso como condición Navarra Suma y que el PSN aceptó y que aún la hacen más cuestionable jurídicamente", ha afirmado.

El presidente del PNV de Navarra ha asegurado que le "gustaría" que el actual Gobierno de coalición "aguantase, pero hay que recordar que esta fórmula de Gobierno se enmarca en una mayoría parlamentaria de orientación progresista". Además, ha señalado que "un Gobierno plural de socios como este, por definición, requiere mucho diálogo y acuerdo interno y es incompatible con lo que yo llamo el síndrome del Gobierno monocolor, que es donde parece que se está instalando el PSN últimamente". "El PSN no está solo en el Gobierno y lo que no se puede es cantar reiteradamente las bondades del Gobierno de coalición, diciendo que es una fórmula que ha venido para quedarse y que esa apuesta por esta fórmula, de la que hablan frecuentemente la presidenta Chivite y otros dirigentes del PSN, no vaya acompañadas por los hechos", ha añadido.

Unai Hualde ha afirmado que, "quienes hemos estado al frente de instituciones de composición plural, de coaliciones, sabemos que las decisiones no salen como uno quiere exclusivamente y que no se pueden sacar al margen de los socios y de los programas acordados".

Por otro lado, sobre el uso del programa de espionaje Pegasus, Unai Hualde ha explicado que el PNV "fue claro en que es necesario desclasificar documentos y una comisión de investigación, y la respuesta del Gobierno fue quitarle entidad, que aquí no pasa nada, y creo que más de un dirigente socialista se precipitó al decir que eran escuchas dentro del marco legal". "Yo entiendo el enfado del PNV por esa estrategia inicial del Gobierno. Han sido necesarios solo dos días para que se compruebe en las mismas carnes de la ministra de Defensa -cuyo móvil también ha sido infectado con Pegasus- lo que todos sabíamos, que el tema tiene mucha más entidad y gravedad que la que le quisieron dar, y que hay una indefensión terrible ante estas prácticas. Un sistema democrático tiene que actuar en estos casos con contundencia, depurando responsabilidades", ha afirmado.

En todo caso, ha defendido que el PNV apoyara el decreto anticrisis del Gobierno de España "por sentido de la responsabilidad con la ciudadanía y con las empresas en un momento crítico en el que es importante adoptar medidas como las que se toman en ese decreto en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, a esa inflación que se está padeciendo".

En el caso del decreto aprobado por el Gobierno de Navarra también con medidas anticrisis y que se debate este jueves en el Parlamento foral, Unai Hualde ha asegurado que comparte "con la mayoría parlamentaria de Navarra que es un decreto insuficiente". "Se puede convalidar sin más o sí la mayoría así lo acuerda tramitar como proyecto de ley para, a través de enmiendas, proponer otras medidas. En este momento hay negociaciones en curso, veremos qué sucede. Nosotros dimos el pase al decreto a través de nuestros consejeros porque son medidas y cualquier medida es buena, aunque somos favorables a que puedan implementarse más, por ejemplo en el ámbito de ayudas a empresas", ha explicado.

TRABAJO PARA REEDITAR GEROA BAI

En otro orden de cosas, Unai Hualde ha señalado que se está trabajando entre los socios de Geroa Bai para reeditar la coalición con vistas a las próximas elecciones de 2023. "Estamos trabajando en ello, aún no está cerrado, en nuestro caso hemos dicho ya que nuestra apuesta es firme por la coalición y que nos gustaría tenerlo cerrado, estamos trabajando activamente para que sea así, entendemos que ahora el mundo de Geroa Bai lo conformamos el nuevo partido liderado por Uxue Barkos -Geroa Socialverdes- y el PNV, y no debería ser muy complicado desde esa relación de igual a igual entre los dos partidos cerrar un acuerdo reeditando la coalición de cara a 2023 con estos nuevos actores, hablando de los órganos, del papel de los cargos públicos, de los independientes, pero en definitiva con una organización más sencilla que pueda facilitar, si verdaderamente hay voluntad, y yo creo que la hay, cerrar el acuerdo", ha afirmado.