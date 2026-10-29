Huancavelica (Perú) fortalece sus servicios locales y de justicia gracias a un proyecto de cooperación navarra

La consejera conoce las instalaciones destinadas a los menores. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representación instruccional desplazada a Perú, encabezada por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, se ha desplazado a la zona andina de Huancavelica para conocer el proyecto de cooperación al desarrollo del Ejecutivo foral el que han participado en los últimos años cientos de niños para fortalecimiento del sistema de protección de la infancia y adolescencia en Huancavelica, cuyo objetivo prioritario es la prevención y atención de la violencia infantil.

La Asociación Navarra Nuevo Futuro y la Asociación Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico-desconcentro ejecutan, a través de los fondos navarros de cooperación, una intervención integral dirigida a blindar el sistema de protección comunal e institucional para niños, adolescentes y mujeres víctimas de entornos violentos.

La intervención de 2025, aún en ejecución y objeto de la visita, tiene su origen en una primera fase iniciada en 2021 y continuada en 2023 y 2024. Desde el inicio se ha centrado en la protección de niños y adolescentes en la provincia de Huancavelica y ha ido evolucionando desde la atención y prevención de la violencia hacia la mejora de los servicios de prevención, la atención a la salud mental, mejora de los servicios de atención a la infancia en situación de desprotección, la implementación y seguimiento de políticas públicas de protección.

RESPUESTA INTEGRAL Y UNIFICADA

El proyecto se enfoca en articular una respuesta unificada desde el primer nivel de atención, involucrando a la Policía Nacional del Perú, juzgados, centros de salud y las Defensorías Municipales. Se desarrolla en los distritos de Yauli y Huando, en el departamento de Huancavelica, un territorio andino de relieve montañoso, con comunidades que conservan tradiciones quechuas, actividad agropecuaria y una importante herencia histórica vinculada a la minería, ha informado el Gobierno foral.

La delegación navarra ha podido conocer las mejoras de infraestructuras adaptadas a las realidades andinas, que incluyen el acondicionamiento de servicios diferenciados para adolescentes en centros de salud y la creación de 'espacios de sombra' pedagógicos en colegios como el Mariscal Agustín Gamarra. En el ámbito de la justicia especializada, los recursos navarros han financiado la implementación tecnológica de la Cámara Gesell de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, una herramienta para evitar la revictimización de los menores en procesos judiciales. El proyecto cuenta además con un fuerte componente de liderazgo juvenil a través de las brigadas escolares 'Eco Protectores', que vinculan la prevención del maltrato con la concienciación y protección ambiental de su territorio.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha destacado la importancia de que las políticas de cooperación al desarrollo se orienten a erradicar las desigualdades que afectan especialmente a la infancia y la adolescencia, y de manera particular aquellas que se traducen en situaciones de violencia contra niños y adolescentes.

En este sentido, ha subrayado que proteger sus derechos y garantizar una vida libre de violencias debe ser un compromiso compartido por toda la sociedad, que permita ofrecerles entornos seguros, nuevas oportunidades y las herramientas necesarias para construir un futuro en igualdad de condiciones.

Maeztu ha incidido, además, en la necesidad de impulsar proyectos que aborden esta realidad de forma integral, mediante la coordinación de actuaciones en ámbitos fundamentales como la educación, la salud y la justicia. Así, ha hablado de la necesidad de trabajar desde todos los ámbitos para combatir las desigualdades y prevenir las violencias que sufren niños y adolescentes, en una respuesta conjunta que sitúe sus derechos y su bienestar en el centro.

La consejera ha destacado también que este enfoque integral resulta esencial para garantizar una protección efectiva, prevenir nuevas situaciones de violencia y a partir de ahí ofrecerles oportunidades de futuro, formación y desarrollo.

La inversión total de esta intervención, desarrollada en 4 fases a lo largo de los años 2021, 2023, 2024 y 2025, ha alcanzado los 435.850 euros, a los que el fondo de cooperación navarra ha contribuido con 384.861 euros.