El HUN celebra el Día Internacional de la Enfermería con una jornada sobre innovación y transformación de los Cuidados

Asistentes a la jornada de enfermería celebrada en el Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha celebrado este viernes la jornada 'Enfermería 5.0: Conectando cuidados', con motivo de la próxima celebración el 12 de mayo del Día Internacional de la Enfermería. Las ponencias y mesas redondas de la jornada, que ha contado con cerca de un centenar de personas inscritas, ha buscado poner el foco en la evolución de los cuidados y las transformaciones de todo tipo que se están produciendo en este ámbito.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) cuenta en su plantilla con 4.298 profesionales de enfermería, de las cuales 3.927 son mujeres (el 91,4%) y 371 hombres (8,6%). Casi tres cuartas partes del personal de enfermería, concretamente 3.015 profesionales (el 70,1%), presta servicio en alguno de los tres hospitales del SNS-O: el Hospital Universitario de Navarra, el Hospital García Orcoyen de Estella y el Hospital Reina Sofía de Tudela, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

La Atención Primaria de las áreas de salud de Pamplona, Estella-Lizarra y Tudela concentra en total a 1.162 profesionales de enfermería (el 27,1%); en Salud Mental se encuadran 97 (2,3%); y, finalmente, 24 (0,5%) lo hacen en los Servicios Centrales del SNS-O.

En la jornada, celebrada en el HUN se han abordado cuestiones como la evolución del paradigma enfermero, el impacto de la prescripción enfermera en el sistema sanitario, los cuidados en la era digital y los nuevos modelos de atención orientados a la calidad y la excelencia asistencial.

El programa ha incluido la participación de profesionales del ámbito clínico, gestor y universitario, así como la presentación de experiencias relacionadas con la seguridad del paciente, la mejora continua de los cuidados y distintas acreditaciones de calidad. Además, a través del testimonio de un representante de la Escuela de Pacientes, se ha dado cabida a la perspectiva de las personas atendidas como elemento fundamental para avanzar hacia una atención más segura, humana y participativa.

La inauguración ha corrido a cargo de la gerente del HUN, Estrella Petrina, y de la directora de cuidados, Marta Ancín. Para el cierre de la jornada se ha contado con la presidenta del Colegio de Enfermería de Navarra, Pilar Sola, junto con Sonia Iso, subdirectora de Cuidados del HUN.