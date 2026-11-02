El HUN organiza una sesión abierta a la ciudadanía sobre identificación de setas y posibles intoxicaciones. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) organiza una sesión abierta a la ciudadanía sobre micología, en la que se abordará la identificación de setas y hongos más frecuentes en nuestro ámbito, los consejos para su recogida, así como los efectos de la ingesta de posibles ejemplares tóxicos y las pautas de actuación en ese caso. Además, en la charla, con el título 'Setas tóxicas y comestibles: identificación, consejos y actuación en caso de intoxicación', se tratarán también otros aspectos de actualidad sobre el tema, como la reciente aparición de setas venenosas en Barañáin.

La sesión, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar el jueves, 5 de noviembre, a las 17.30 horas, en el salón de actos A del centro (pasillo del Pabellón H del antiguo Hospital de Navarra), y será impartida por Javier Gómez Urrutia, micólogo de la sociedad Uxama, y Miguel Ángel Pinillos, consultor en toxicología del HUN. Ambos han participado recientemente en la elaboración del libro 'Manual de setas tóxicas por toxíndromes para médicos', que será presentado durante la sesión. Hasta el momento, desde este verano, se han atendido cinco intoxicaciones por setas en el HUN.

Javier Gómez Urrutia es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra y micólogo profesional, ámbito en el que ha desarrollado una trayectoria desde 1996, con trabajos para Gobierno de Navarra, Garrapo SL (Lizaso) o Uxama Sociedad Microcooperativa (Larraintzar). Como profesional autónomo, ha realizado también diversas visitas guiadas micológicas, charlas y cursos sobre el tema, y ha participado como ponente principal en varios cursos de guía micológico organizados por el Servicio Navarro de Empleo. Actualmente, ejerce como técnico en desarrollo territorial sostenible en el Pirineo para Nasuvinsa.

Miguel Ángel Pinillos es Doctor por la Universidad de Zaragoza. Ha ejercido la medicina como facultativo en el Servicio de Urgencias del HUN durante más de 30 años y en el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra durante 3 años. Mantiene la vinculación con el centro hospitalario como consultor senior para temas toxicológicos. Es autor de una treintena artículos y publicaciones científicas sobre intoxicaciones. Forma parte desde 2010 de la Junta Directiva de la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC), en la que ejerce como secretario. Recientemente ha coordinado la elaboración y publicación del libro 'Manual de setas tóxicas por toxíndromes para médicos', junto con cerca de treinta autores expertos de diferentes perfiles (médicos de urgencias, internistas, intensivistas, infectólogos, toxicólogos y farmacólogos de diversos hospitales y universidades de toda España), y en el que también ha participado el micólogo Javier Gómez Urrutia.

PARA PROFESIONALES SANITARIOS Y PARA AFICIONADOS A LAS SETAS

El manual, coordinado por el doctor Pinillos y editado por la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC), se encuentra disponible en la web de esta entidad. Está organizado según un criterio de utilidad clínica, estructurando sus capítulos según los diversos grupos de síntomas que producen las intoxicaciones y agrupando esos capítulos en dos bloques principales, según el periodo corto o largo (menos o más de seis horas) en el que tardan en aparecer los síntomas. Se recopilan un total de dieciséis síndromes tóxicos principales, de cada uno de los cuales se recoge, entre otros aspectos, el mecanismo de toxicidad, el cuadro clínico, y su diagnóstico y tratamiento. Además, al final de cada toxíndrome, hay un apartado micológico en el que se indican, con ilustraciones, las setas más frecuentes que lo provocan y sus posibles confusiones.

Precisamente, las explicaciones detalladas y las imágenes de este apartado micológico hacen que el manual, además de su utilidad en el contexto clínico, pueda ser también un recurso de interés para aficionados avanzados en la recogida de setas y hongos. Hay más de 130 imágenes de 59 especies diferentes de setas tóxicas, con descripciones detalladas de sus características, hábitat y rasgos diferenciadores, así como de las principales especies comestibles con las que es posible confundirlas. El volumen cuenta también con un glosario de términos micológicos y una bibliografía. Tanto el manual como la sesión están dedicadas a la memoria de José Elizalde Fernández, antiguo coordinador de trasplantes del HUN y médico intensivista en el centro, donde estaba especializado también en intoxicaciones por setas.