Se hunde la terraza de una vivienda sobre una nave en Berriozar. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terraza de una vivienda, ubicada en el número 56 de la Avenida Guipúzcoa en Berriozar, se ha hundido en la mañana de este sábado sobre una nave, situada bajo el bloque de viviendas.

No se han registrado daños personales dado que, tanto el piso donde se ha producido el desprendimiento como la nave inferior se encontraban vacías, según informan fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de bomberos y técnicos para verificar el estado del edificio. También han acudido agentes de la Policía Municipal de Berriozar y la Guardia Civil.