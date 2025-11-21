Ibarrola asegura que el PSN "pactó con EH Bildu" porque "con UPN en el gobierno, Cerdán no podía seguir con su trama"

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que el PSN "mintió a sus votantes, pactó con EH Bildu y nos arrebató dos gobiernos siendo nosotros la primera fuerza política en Navarra" porque "con UPN en el gobierno, Cerdán no podía seguir con su trama". "Nosotros no íbamos a mirar para otro lado", ha subrayado.

Durante su intervención en el Consejo Político del partido, que se ha celebrado este viernes por la tarde en el Hotel Castillo de Gorraiz, Ibarrola ha destacado que Santos Cerdán "fue el encargado de mullir el pacto con Bildu para que UPN no gobernara". "Nos robó dos gobiernos para poder gobernar", ha sentenciado.

"Ser presidenta de Navarra gracias a los chanchullos que necesitaba hacer Cerdán para presuntamente seguir robando a través de mordidas de obra pública, no era gratis", ha manifestado. "Cerdán urdió gobiernos para colocar personas en puestos clave y dar continuidad a esa presunta trama corrupta" mientras Chivite, ha afirmado, "miró para otro lado".

La presidenta de UPN ha indicado que Cerdán "ha salido de prisión provisional con indicios reforzados de pertenencia a organización criminal. Pero sabe lo que le espera". En cuanto a Ábalos y Koldo García, "sus compañeros de trama", ha explicado que UPN, como acusación popular, ha solicitado 30 años de prisión para ambos, y ha avanzado que en la vista convocada para el 27 de noviembre solicitará su ingreso en prisión provisional "por el evidente riesgo de fuga ante la petición de penas tan elevadas de prisión".

Cristina Ibarrola ha calificado el actual Gobierno de María Chivite como un "gabinete de crisis" centrado en "sobrevivir a la corrupción". "Viven pendientes de próximas novedades en la investigación de una trama corrupta, y eso les impide centrarse en dar soluciones reales a los problemas de los navarros", ha criticado. Y ha vaticinado que el ejecutivo de Chivite es "un fin de etapa prolongado artificialmente del que ya vislumbramos su extinción definitiva".

Tras "confirmar que hay 'caso Belate', que la propia UCO pide seguir investigando en el entramado del caso Cerdán", Ibarrola ha puesto en valor la "honradez" de UPN, que "tuvo el valor y el coraje de denunciar" ante la Guardia Civil la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. En este sentido, ha considerado que "es evidente que la adjudicación de Belate recuerda al modus operandi de otros casos de corrupción investigados en esta trama". "¿Alguien puede pensar que esas mordidas de obra pública de Servinabar operaban únicamente fuera de Navarra?", ha preguntado.

Cristina Ibarrola ha comparado la situación actual con el "caso Urralburu y Otano en los años 90". "La historia se repite", ha lamentado, para vaticinar que "María Chivite tendrá el mismo final". "Sus socios, que la mantienen en este agónico final, lo saben", ha añadido.

Al respecto, ha destacado que entonces "Izquierda Unida y Herri Batasuna denunciaron la corrupción socialista sin matices, acusaron al PSN de hacer posible y encubrir la corrupción, exigieron responsabilidades políticas y dimisiones inmediatas". "Entre aquellos protagonistas tan exigentes con la corrupción socialista estaban Félix Taberna y Adolfo Araiz", ha recordado, "los mismos que hoy callan, justifican, minimizan o piden prudencia". "El caso Cerdán y la corrupción de cargos socialistas, acabará siendo el caso de todos ellos si no se apartan", ha advertido.

INSEGURIDAD

La presidenta de UPN también se ha referido a la "inseguridad en nuestras calles", asegurando que "es objetivo que la inseguridad está aumentando en nuestras calles. Que los datos de criminalidad son cada día más preocupantes". Ha llamado la atención ante "el aumento de robos con violencia, la creciente utilización de armas blancas, el exponencial aumento de agresiones sexuales", el "asentamiento de zonas de confort delincuencial en nuestros pueblos y ciudades", la "permisividad con la reincidencia criminal descontrolada" o "la sensación del ciudadano de una impunidad incomprensible con quien utiliza la violencia".

Ha remarcado que "evidenciar problemas de seguridad que los ciudadanos sienten en nuestras calles, no es alarmista". "Alarmista es taparlo todo desde posiciones de poder mientras los datos y la percepción de policías y de ciudadanos exigen analizar el problema, identificar sus causas y priorizar recursos y soluciones precisas y eficaces", ha defendido.

Así, ha apostado por "aumentar la presencia policial", crear políticas "centradas en evitar delitos y no sólo en resolverlos", "mejorar la coordinación policial", invertir en equipamiento policial, en cámaras de seguridad en las calles y en tecnologías "que nos ayuden a la hora de generar inteligencia policial y tomar decisiones y medidas precisas basadas en datos".