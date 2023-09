Ibarrola destaca un trabajo "intenso" en sus primeros cien días con impulso a remodelaciones urbanísticas o seguridad

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha destacado el trabajo "intenso" en sus primeros cien días al frente del Ayuntamiento y ha destacado que el Gobierno municipal ha trabajado en un 50 acciones, que incluyen decisiones sobre remodelaciones urbanísticas en el Paseo de Sarasate, Plaza de la Cruz o Merindades; el refuerzo de la seguridad con la implantación de nuevas cámaras; la agilización de los trámites burocráticos; la generación de la 'marca Pamplona'; la toma de decisiones basadas en datos; y la consecución de una ciudad "más embellecida".

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, Ibarrola ha citado los trabajos con otros alcaldes "para dar solución a los problemas que llevan sufriendo por temas administrativos los vecinos de Erripagaña". También, ha dicho, se produjo "la suspensión temporal del parking de la calle Sangüesa para escuchar a los grupos" y a los vecinos y comerciantes, así como el intento de "consensuar y relanzar el proyecto de Sarasate". Todos ellos, según ha precisado, son "ejemplos de la actitud de diálogo y escucha activa" del equipo de Gobierno.

"En esta disposición de trabajo, diálogo y escucha que va a marcar toda la legislatura, hoy estrenamos dos nuevos apartados en la web municipal para que el ciudadano pueda ponerse en contacto directo conmigo o pueda solicitar cita presencial en el Ayuntamiento para compartir conmigo ideas, proyectos u sugerencias", ha indicado.

En cuanto al intento de "desbloquear" la reurbanización de Sarasate, ha subrayado que es "una cuestión técnica la que hay que resolver". "No podemos dar a dedo una licitación de un proyecto sin seguir la normativa que rige toda la contratación de las administraciones públicas", ha apuntado Ibarrola, que ha añadido que "es responsabilidad de todos los grupos municipales intentar llegar a un acuerdo".

En lo referente a seguridad, ha explicado que se han instalado 6 nuevas cámaras en "zonas conflictivas de ocio nocturno", que se unen a las ya colocadas previamente, que hacen total de 13. Además, "trabajando estrechamente" con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se han colocado en la estación de tren para ayudar a "controlar que el servicio de taxis que se ha acordado pueda cumplir su cometido". "Hemos dado ya el primer paso para crear una mesa de coordinación policial que sea operativa, que se pueda reunir cada 15 días y que incorpore a representantes de Policía Municipal, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral, junto a la delegación del Gobierno, para trabajar de forma estrecha y coordinada", ha añadido.

En cuanto a agilizar los trámites burocrácticos, Ibarrola ha anunciado que se ha iniciado un estudio para analizar todos los procesos y "conocer los puntos en los que se pueden mejorar". "Ya tenemos muy avanzada la puesta en marcha, que acometeremos antes de final de año, de una acción piloto de ventanilla única", ha anunciado, tras subrayar que el objetivo será "acercar" el Consistorio a las "personas que quieran hacer de forma presencial" los trámites desde sus barrios.

Por otro lado, la alcaldesa ha indicado que se ha licitado ya la creación de identidad gráfica "propia" de Pamplona que cuente con "valores reconocidos y propios de la ciudad".

En cuanto a las decisiones basadas en datos, ha destacado la instalación de 375 sensores de aparcamiento que permitan controlar el uso adecuado de las plazas reservadas para movilidad reducida o carga y descarga, entre otras medidas.

En respuesta a los periodistas sobre la "falta de consenso" con el resto de grupos en torno a los temas urbanísticos, Ibarrola ha señalado que "cuando abrimos la puerta o citamos a grupos municipales para hablar de temas concretos y deciden no acudir, a lo mejor la responsabilidad de no llegar a un acuerdo está en la otra parte y no en la nuestra". Sin embargo, ha asegurado que "yo confío en que lleguemos a consensos".

En este sentido, ha considerado que la actitud mantenida por el Consistorio al paralizar el parking de la calle Sangüesa fue "responsable" y "abierta al diálogo con los grupos". "Algunos han decidido aportar, otros no", ha dicho Ibarrola, que ha anunciado que se ha enviado una propuesta de participación ciudadana a la Agencia Española de Protección de Datos que espera poder presentar "en breve". Respecto a Sarasate, ha dicho que "no voy a demonizar el criterio de funcionarios públicos", y sobre Merindades ha señalado que se está trabajando en propuestas que se llevarán a comisión "para que todos los grupos consensúan cómo tiene que ser".

También en lo referente a movilidad se ha puesto en marcha el ascensor de Trinitarios, el undécimo de la ciudad, y se han abierto más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros 5.800 de conexiones peatonales y ciclistas. Se han iniciado las obras del nuevo carril bici que conectará el Colegio Luis Amigó de Mutilva con la Universidad Pública de Navarra.

PROYECTOS EN BARRIOS

Además de licitar las obras para la nueva oficina municipal de información para la regeneración urbana de la Milagrosa, se ha preparado la licitación de la cuarta fase de reurbanización de ocho calles y dos plazas en el barrio de la Txantrea. También se ha iniciado en ese mismo barrio la 2ª fase del Parque Camino de Santiago, en un conjunto de inversiones que superan los 4 millones de euros.

En Rochapea se ha aprobado de forma inicial el proyecto de urbanización del entorno del edificio Matesa-IWER, y se ha abordado la nueva instalación fotovoltaica en Arrosadía; el inicio del proceso para crear una comunidad energética en Milagrosa; y la inauguración de la cubierta fotovoltaica de Cardenal Ilundáin.

Desde el punto de vista de las infraestructuras, esta semana se iniciará el proceso de licitación para la ejecución del proyecto de Casa Arraiza. Asimismo, se ha trabajado en la mejora y modernización del trinquete de Mendillorri y del frontón Labrit.

Entre los procesos participativos, destaca el inicio del proceso de participación del Plan de Donapea, un nuevo desarrollo urbanístico que prevé la construcción de 5.000 viviendas, el 50% de ellas sometidas a figuras de protección. Comenzará antes de final de año.

SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Entre las medidas para promover la movilidad accesible y sostenible, destaca el descuento del 50% en el abono anual para el alquiler de bicicletas eléctricas. El equipo de gobierno ha modificado, asimismo, el suelo del nuevo polideportivo de Buztintxuri, aún en construcción.

Pamplona ha cedido una vivienda para este último cuatrimestre del año a la asociación para jóvenes saharauis que precisan tratamiento médico. Además, se ha puesto en marcha, en el barrio de Iturrama, un programa piloto de implantación de personal de acompañamiento en apartamentos para personas mayores.

El Ayuntamiento ha ampliado el convenio de colaboración con la Asociación Teléfono de la Esperanza para ofrecer apoyo emocional a jóvenes y adolescentes, y se está cerrando el II Plan de Infancia y Adolescencia.

SALUD Y BIENESTAR

La salud y el bienestar de la ciudadanía de Pamplona ha centrado acciones como la creación del Programa Ola de Calor, activado para atender a personas en situación de calle cuando se registran temperaturas extremas. Se solicitó la autorización a la Inspección de Servicios Sociales del Gobierno de Navarra para ampliar en ocho plazas las disponibles en el albergue municipal, a modo de centro de día.

Además, Pamplona tiene ya lista su candidatura para adherirse a la Red Española de Ciudades Saludables y el expediente se llevará al próximo Pleno de octubre para su aprobación.

Las personas mayores, por su parte, disponen de un nuevo programa de activación. Además, se ha creado un convenio de colaboración con el Colegio de Enfermería para ampliar las actividades, apoyo y asesoramiento de enfermeras a las Redes de Mayores de Pamplona. Las dos iniciativas se ponen en marcha el mes próximo.