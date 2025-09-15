Ibarrola dice que "Chivite no puede permanecer un solo minuto más" en el Gobierno tras el informe de Anticorrupción

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes que María Chivite "no puede permanecer un solo minuto más al frente del Gobierno de Navarra" tras el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra que considera que la ajdudicación de Belate debería ser nula "de pleno derecho".

"La Oficina Anticorrupción declara nula de pleno derecho la adjudicación de Belate de Chivite a Cerdán", ha señalado Ibarrola en un mensaje en la red social X.

La presidenta de UPN ha considerado que, "tras los informes conocidos hoy de la Oficina Anticorrupción y después de ver la comparecencia de Óscar Chivite, María Chivite no puede permanecer un solo minuto más al frente del Gobierno de Navarra".

En su comparecencia, el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha manifestado que respeta el trabajo de la Oficina Anticorrupción, pero no comparte sus conclusiones, y ha defendido que la adjudicación es "legal y transparente".