Ibarrola dice que el PSN "malvende Pamplona" con el acuerdo presupuestario

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes que "el PSN se ha convertido en un mero títere de EH Bildu" con el acuerdo que ha cerrado para apoyar los Presupuestos municipales de 2024 y ha asegurado que el PSN "malvende Pamplona" por enmiendas cifradas en 3,7 millones de euros, "un 1,4% del Presupuesto".

Ibarrola ha señalado en rueda de prensa que el PSN "ha firmado un acuerdo de Presupuestos en el que ratifica que va a hacer exclusivamente lo que EH Bildu marque en Pamplona". "Celebra el PSN haber sido actor clave en los Presupuestos con los que dijeron que iban a ser muy exigentes y solo logran enmiendas por el 1,4% de los Presupuestos, 3,7 millones en enmiendas de un total de 265 millones de euros", ha afirmado.

"Por este nimio porcentaje del presupuesto, el Partido Socialista de Navarra vende Pamplona, más bien, malvende Pamplona", ha criticado Ibarrola.

En la misma línea, la portavoz regionalista y exalcaldesa ha señalado que "por este porcentaje el PSN ejecutó una traición histórica a Pamplona para regalar la Alcaldía a Joseba Asiron, en definitiva, hoy el Partido Socialista de Navarra sí que ha firmado un cheque en blanco a EH Bildu". "Nosotros ofrecimos al PSN un folio en blanco para la tramitación conjunta de los mejores Presupuestos para Pamplona pero no quisieron ni sentarse. Hoy en cambio sí que firma un folio en blanco en el que dice un sí rotundo a todo lo que venga de EH Bildu. Este es el PSN actual", ha criticado.

La portavoz de UPN ha señalado que en el Presupuesto acordado en 2021 entre Navarra Suma y PSN se incorporaron enmiendas socialistas por valor de 16 millones de euros y para 2024 los socialistas han incorporado enmiendas por valor de 3,7 millones.

En opinión de Cristina Ibarrola, "han primado los sillones y todo esto después de la hoja de ruta marcada y la consecuencia de lo que se decidió en Madrid y el acuerdo de Pedro Sánchez con EH Bildu, con Otegi, para mantener a Sánchez en la Presidencia del Gobierno de España y a Chivite en la Presidencia del Gobierno de Navarra".

Respecto al contenido de los Presupuestos, Ibarrola ha afirmado que "es mentira" que el proyecto aumente un 32% con respecto al ejercicio anterior, "porque el Presupuesto definitivo de 2023 fueron 274 millones y ahora estamos hablando de un inicial de 265 millones". "Además, no detallan ninguna inversión ni ningún proyecto. Todo es humo, generalidades, ninguna concreción de nada", ha señalado.

Además, después de que el alcalde haya expresado su deseo de alcanzar unanimidad en la aprobación de los Presupuestos, Ibarrola ha indicado que "no se puede ser más cínico que decir que van a pasar el rodillo y no van a aprobar una sola enmienda que presentemos, y a la vez invitarnos a presentar mejoras". La portavoz de UPN ha subrayado que "no nos vamos a reunir con EH Bildu porque nosotros mantenemos nuestras líneas rojas".