Ibarrola dice que "el tablero que sostiene" a Sánchez "se derrumba": "Tiene que marcharse"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este jueves que "el tablero que sostiene" al presidente Pedro Sánchez se derrumba, después de que el Tribunal Supremo haya acordado enviar a prisión al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García, y ha considerado que el jefe del Ejecutivo "tiene que marcharse".

"Los más leales peones no solo entran en prisión sino que se rebelan contra el rey Sánchez. El Gobierno de España se ha convertido en un gabinete de crisis para tapar escándalos", ha afirmado Cristina Ibarrola en un mensaje en la red social X.

Tras ello, la presidenta de UPN ha añadido que "el tablero que sostiene al presidente se derrumba, tiene que marcharse".