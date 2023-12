Ibarrola, sobre el parking de la calle Sangüesa: "Queremos escuchar y luego ya veremos qué decisión se toma"

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes, en relación a la consulta sobre el parking de la calle Sangüesa, que "queremos escuchar a todo el mundo que tiene algo que decir, escuchar a vecinos, escuchar a comerciantes, escuchar al instituto, y después ya valoraremos políticamente la decisión a tomar".

"Lo dije el primer día que anunciamos en agosto que se suspendía temporalmente y lo seguimos manteniendo. Queremos escuchar y luego ya veremos qué decisión se toma. Pero no depende de un voto arriba o un voto abajo. Esto no es una votación. Esto es un proceso de escucha", ha subrayado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Según ha destacado, la consulta "no es una votación" sino "un proceso de escucha" sobre "lo que quieren los ciudadanos que viven en esa zona, los comerciantes y también el Instituto de la Plaza de la Cruz, con el que vamos a tener una cita durante esta semana".

Preguntada por las críticas realizadas por la plataforma en contra del parking, Ibarrola ha considerado que "se responden ellos mismos" ya que "dicen que no dialogamos", cuando "queremos escuchar, preguntar a todos los vecinos, vecinas de la zona y a todos los comerciantes".

A su juicio, "una plataforma que se constituye para ser escuchada, no comprendo que niegue la voz a otras personas que puedan también dar su opinión". "Me quedo estupefacta. A la plataforma ya se le ha escuchado y me parece lógico querer escuchar a todo el resto de gente que tiene algo que decir. Me parece alucinante que una plataforma que quiere dar voz pretenda quitar la voz a otros", ha criticado.

A la consulta están llamados, según ha apuntado, "todos los vecinos del ensanche" y "luego se hará una distinción" entre "lo que era el área de influencia concreta del resto para valorar un poco por las dos partes".