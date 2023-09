Ibarrola plantea un proyecto para reurbanizar la plaza de Merindades y hacerla "más amable" al peatón

La alcaldesa defiende que el Gobierno municipal está siendo "tremendamente generoso para tratar de consensuar" proyectos



PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, apuesta por llevar a cabo un proyecto de reurbanización de la plaza de Merindades, para que atravesarla sea "más sencillo y amable para el peatón", y ha anunciado que aproximadamente en un mes y medio saldrá una propuesta en ese sentido.

"Dentro del programa electoral queríamos que desde la Plaza del Castillo hasta Lezkairu hubiera un gran boulevard. Eso contemplaba de alguna manera un cambio en Merindades, que no sé exactamente todavía cómo será, pero se están preparando diferentes alternativas para poder verlas luego en la Comisión de Urbanismo y tratar de sacarla", ha explicado Cristina Ibarrola en una entrevista concedida a Europa Press.

La alcaldesa ha señalado que "empezar por algo que parece pequeño pero que es una plaza que está en el centro de Pamplona y que puede dar continuidad a todo Carlos III de una manera más amable es un inicio importante ya pensando a la vez en cómo podemos tratar de dar forma a todo lo que es la reurbanización de la plaza de la Libertad, que eso va un poco más despacio".

Así, Ibarrola ha explicado que se verán "diferentes alternativas para que se pueda atravesar la plaza de Merindades de forma más sencilla y amable para los peatones". "Eso no quiere decir que vaya a ser una plaza peatonal porque va a estar igualmente con tráfico, pero lo que hemos encargado es que técnicamente valoren diferentes alternativas porque nos parece importante", ha indicado.

RECHAZA TIRAR EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS Y PRIORIZA REURBANIZAR

En cuanto a la situación del monumento a los Caídos, la alcaldesa de Pamplona ha explicado que en su programa electoral se recogía "hacer el gran corredor peatonal y reurbanizar toda esa zona para que sea más viva y para quitar lo que es ahora mismo una barrera para pasar hasta Lezkairu". "Pamplona sigue creciendo por ahí y lo que antes terminaba de alguna manera en la plaza de la Libertad con el monumento ahora está siendo casi una barrera de continuidad", ha indicado.

Ibarrola ha afirmado que "la prioridad antes de definir exactamente los usos del monumento en sí es hacer esa reurbanización, pero no vamos a tirar el monumento, también lo hemos dicho, es uno de los monumentos mejor conservados". "Lo que ahora es prioridad es reurbanizar toda esa zona y darle mucha más vida que la que tiene en estos momentos y la utilidad que se le dé al edificio habrá que trabajarla", ha asegurado.

SIGUE TRABAJANDO EN LA CONSULTA SOBRE LA PLAZA DE LA CRUZ

Sobre la consulta prevista para el proyecto de la plaza de la Cruz, Ibarrola ha señalado que "seguimos trabajando en definir técnicamente cómo va a ser y yo espero que en pocos días podamos contar una propuesta inicial y llevarla a la Comisión de Participación Ciudadana para que los grupos políticos también opinen".

La alcaldesa ha considerado que "si todos los grupos políticos ponen en el centro el interés de la ciudad y el interés de la calidad de vida de los ciudadanos, el proyecto saldrá, porque es una plaza que está en el centro de la ciudad, que está en condiciones muy mejorables, que puede ser un lugar de encuentro perfecto para personas mayores, para niñas, para niños, para familias, y que en estos momentos no lo está siendo".

En ese sentido, ha explicado que "tenemos datos de Policía Municipal de que es una zona degradada, que en los últimos años cada vez tenemos más avisos policiales y ha tenido que aumentar la seguridad en esa zona, y tenemos datos también de que por ejemplo las mujeres no atraviesan la plaza por la noche, la rodean". "Solamente con saber eso creo que reurbanizar esa zona sería de interés para la ciudad pero tampoco nos vamos a empecinar en un proyecto concreto, es decir, haremos una consulta ciudadana y ya veremos si es de interés actuar ahí o en otro sitio", ha asegurado.

Respecto al proyecto del Paseo de Sarasate, Ibarrola ha considerado que el Gobierno municipal está siendo "tremendamente generoso en poner encima de la mesa los proyectos para tratar de consensuarlos y es lo que hemos hecho con la plaza de la Cruz y con el Paseo de Sarasate". "Ahora es responsabilidad de todos los grupos dejar claro si están por la labor de sacar el proyecto del Paseo de Sarasate o no", ha indicado.

La alcaldesa ha explicado que "hubo un concurso de ideas, después ha habido un proyecto y yo jamás echaría por tierra el trabajo de funcionarios del Ayuntamiento expertos en arbolado y de informes externos, y no me atrevería como política nunca a decir si una determinada urbanización puede dañar o no las raíces de un árbol". "Estamos llegando a tal absurdo que grupos políticos están poniendo en entredicho esto. Me parece que es desde luego una falta de respeto a los funcionarios. Yo llevo toda mi vida en la administración pública y no lo había conocido jamás", ha asegurado.

Dicho esto, Ibarrola ha apuntado que "vamos a hacer un nuevo estudio del arbolado, porque además coincidió que hubo problemas con dos árboles en la zona, y pondremos encima de la mesa que la oposición decida si quiere la opinión técnica de cualquier otro experto". "La idea es consensuar un proyecto para que salga adelante. Ellos sabrán lo que quieren hacer. Lo que no se puede hacer es adjudicar de forma ilegal en la Administración pública un proyecto a dedo por 50.000 euros, que es lo que dice la enmienda que aprobaron el resto de grupos. No vamos a hacer nada ilegal, por supuesto que no", ha subrayado.