Ibarrola propone una nueva ley foral de medidas urgentes y un plan de choque para movilizar más de 20.000 viviendas

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado este martes que la formación regionalista propondrá una nueva ley foral de medidas urgentes en materia de vivienda y ha argumentado que “para dar un giro a las cosas e invertir la tendencia no basta con criticar al Gobierno, sino que debemos implicarnos en actuar e impulsar medidas audaces y ajustadas al momento que vivimos”.

Junto con dicha ley, también ha planteado un plan de choque para la promoción masiva de vivienda, especialmente de vivienda protegida, en el que ha incluido su compromiso de "movilizar de manera urgente las más de 20.000 viviendas que hoy están perdidas por los cajones del Gobierno”.

Así lo ha avanzado en la clausura del foro ‘Acción Vivienda: ideas y soluciones para Navarra’ que la formación foralista ha realizado esta tarde en Pamplona con la participación de Enrique Maya, urbanista y ex alcalde de Pamplona, y David Pablo Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living en Aedas Homes.

En su intervención, la presidenta de UPN ha dado a conocer que su proposición de ley foral incluirá modificaciones de la legislación de ordenación del territorio para lograr un suelo urbano libre de cargas, recuperar tipologías de vivienda como la vivienda de precio pactado, aligerar las cargas de urbanización y para reducir plazos y tiempos de tramitación.

La ley anunciada por UPN también incluirá una modificación de la normativa de habitabilidad para favorecer la división de viviendas o la conversión de locales en vivienda; medidas para la eliminación de burocracia y cambio de sistemas de trabajo en la administración pública; una reforma en la ley de cambio climático para reducir exigencias de calificación energética "inviables o inalcanzables"; y reformas fiscales para beneficiar la construcción y el alquiler, y, por último, la supresión de las zonas tensionadas, “que han reducido un 44% el número de viviendas en alquiler”, ha manifestado Ibarrola.

La presidenta de UPN también se ha referido al plan de choque para movilizar de manera "urgente" 20.000 viviendas, para lo cual ha exigido que se acometan con "celeridad" los desarrollos urbanísticos del TAV, con la construcción de 12.000 viviendas, el de Sarriguren con más de 3.000, el de Donapea con más de 5.000, retomar el plan de Elizpea entre Barañáin y Pamplona "frustrado por EH Bildu" con más de 300, y el desarrollo de Gardachales en Tudela con más de 3.000 viviendas previstas.

“Se trata simplemente de recuperar el impulso que demostraron en su día los gobiernos de UPN para llevar adelante estos planes y que hoy el Gobierno de Chivite y EH Bildu tiene paralizados”, ha asegurado.

Con todas estas medidas, la candidata de UPN a presidir el próximo Gobierno foral ha reivindicado el papel de las administraciones públicas como “máximas responsables de garantizar un adecuado acceso a vivienda a precio asequible, creando un clima de confianza y seguridad jurídica para propietarios y también para iniciativa privada que construya y promueva vivienda, poniendo el foco en las familias y jóvenes navarros que esperan una vivienda para desarrollar su proyecto de vida”.

Ibarrola ha recalcado que “en UPN tenemos clarísima la defensa de la propiedad privada y la vamos a defender con firmeza". "Tolerancia cero a ocupas y a inquiocupas. Votaremos en contra de toda iniciativa que pretenda que la vivienda de personas vulnerables se haga a costa de la propiedad privada de otras”.

La presidenta de UPN ha apostado por “poner el foco en resolver el drama al que se enfrentan las 25.000 familias que están esperando una vivienda protegida en Navarra, 4.000 más que hace un año y 20.000 más que cuando UPN dejó el Gobierno, y el drama al que se enfrentan nuestros jóvenes, con la peor tasa de emancipación juvenil de la historia, en gran medida por la enorme dificultad que tienen para acceder a una vivienda”.