Ibarrola realiza un balance "positivo" de las primeras horas de las fiestas a pesar de la lluvia

PAMPLONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha realizado este viernes un balance "positivo" de las primeras horas de las fiestas de San Fermín, si bien la lluvia el jueves por la tarde noche "hizo que canceláramos algunas cosas".

"El día de ayer fue muy bonito, solamente la lluvia hizo que canceláramos algunas cosas, el encierrillo, que me tocaba, fue lluvioso y apresurado, pero la verdad es que el balance total es positivo", ha indicado, tras añadir que "espero que hoy respete un poco la lluvia" y que transcurra el día grande de Pamplona de forma "feliz" para que "todos disfrutemos".

Así se ha pronunciado este jueves, en declaraciones a Navarra Televisión recogidas por Europa Press, durante la procesión de San Fermín, momentos antes de la misa en honor al santo.

Con respecto a la procesión, ha señalado que "de momento está siendo maravillosa", y ha considerado que es "difícilmente" igualable "ver tanta gente arropando, apoyando". "Nunca había sentido una emoción tan grande. Yo antes lo he comparado solamente con el nacimiento de mis hijos. No se me ocurre otra cosa. Precioso", ha dicho.

En cuanto a su momento preferido del recorrido, ha afirmado que "si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con la salida de la iglesia antes, con el santo". "No lo voy a olvidar nunca", ha remarcado Ibarrola, que ha esperado que la procesión "transcurra hasta el final con respeto, con normalidad, y no tengamos que lamentar ningún incidente".