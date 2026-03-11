Ibarrola recuerda a las víctimas del terrorismo y señala que UPN "siempre" ha estado a su lado

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola (centro) deja flores ante el monumento a las víctimas del terrorismo por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha colocado este miércoles flores en el monumento a las Víctimas del Terrorismo en Pamplona para sumarse de este modo al Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora este 11 de marzo. "UPN ha estado siempre del lado de las víctimas del terrorismo", ha afirmado la presidenta de la formación regionalista, Cristina Ibarrola, que ha participado en el homenaje junto con Cristina Sota, secretaria general del partido, y el parlamentario Mario Fabo.

En declaraciones a los medios, Ibarrola ha señalado que la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) se siente "traicionada" y ha decidido no participar este miércoles en el acto organizado por el Ejecutivo foral para conmemorar este día. Ibarrola ha anunciado que UPN no participará "en ningún acto en el que las víctimas digan que no quieren estar". "Las víctimas se sienten traicionadas o decepcionadas con pactos del Gobierno que entienden que no son buenos para ellas y que denigran su dignidad como víctimas", ha señalado Ibarrola.

La presidenta de UPN ha señalado que este es "un día para recordar, para tener en la memoria y para no olvidar con ningún relato inventado". Y ha incidido en la importancia de que "los ciudadanos acudamos, que recordemos lo que ha pasado durante todo este tiempo y que no olvidemos e intentemos que todo esto no vuelva a pasar".

Ha lamentado que "haya un acto del Gobierno de Navarra en el que las víctimas no quieran estar o se sientan traicionadas o decepcionadas con pactos del Gobierno que entienden que no son buenos para ellas y que denigran su dignidad como víctimas". "UPN ha estado siempre del lado de las víctimas del terrorismo" y, por lo tanto, "no estaremos en ningún acto en el que las víctimas digan que no quieren estar", ha remarcado.

Cristina Ibarrola ha considerado que "cuando hay un acto de conmemoración, de recuerdo a alguien, en este caso a las víctimas del terrorismo, no se entiende que sea en contra de ellas". "Cuando tú quieres hacer un homenaje, un recuerdo, tienes que contar con las personas afectadas, mucho más cuando estamos hablando de algo tan doloroso como las víctimas del terrorismo", ha insistido.

La presidenta de UPN ha resaltado que "no tenemos que olvidar todo lo ocurrido porque hay mucha gente y muchas familias que todavía lo están sufriendo, muchas familias que tuvieron que huir de aquí, muchas familias que tienen en su entorno más cercano víctimas". "Desgraciadamente en nuestro partido tenemos dos asesinados por la banda terrorista ETA y tenemos muy presente lo que ha supuesto", ha recordado.

Ibarrola ha reconocido que "afortunadamente ya no hay asesinatos" pero ha añadido que, "desgraciadamente", en "muchas localidades navarras todavía es muy difícil sacar una lista electoral o tenemos que ver cómo todavía se homenajea a terroristas cuando salen de la cárcel". A lo que ha añadido que este martes, en el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu "volvió a no condenar el terrorismo de ETA".

"Con las desgracias que están ocurriendo en el mundo hoy me parece que tenemos que conseguir en democracia una cierta unidad frente a estas frente a estas barbaridades", ha reivindicado.