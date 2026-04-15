Ibarrola (UPN) dice que las medidas fiscales del Gobierno son "raquíticas": "Siguen sin ayudar a quien más lo necesita"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este miércoles que las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno de Navarra como respuesta a las consecuencias económicas de la crisis por la guerra en Irán son "raquíticas", de "impacto limitado" y "se vuelven a quedar muy cortas". "Siguen sin ayudar a quienes más lo necesitan y a los sectores económicos más perjudicados", ha señalado Ibarrola, para añadir que "perdemos una semana más a la hora de activar las medidas necesarias y suficientes para hacer frente a la difícil coyuntura económica".

La presidenta de UPN ha sostenido, en un comunicado, que "la escasez de medidas aprobadas evidencia que tenemos un Gobierno incapaz de hacer ya no siquiera un buen uso, sino simplemente uso de nuestro autogobierno fiscal y tributario". "Un Gobierno que se muestra ausente e insensible a las necesidades que sufren agricultores, ganaderos, transportistas y miles de familias, y que remite a futuras mesas de fiscalidad en las que se tratarán de aplicar medidas que se deben activar de manera urgente. No es lo mismo apoyar ahora que dentro de un año por mucho que se empeñe en defender lo contrario este Gobierno. No valen excusas", ha criticado.

A este respecto, ha manifestado que "el Gobierno de Chivite tiene este jueves, en el pleno que va a celebrar el Parlamento de Navarra, una magnífica oportunidad de demostrar si apuesta a no por sectores económicos gravemente perjudicados por la guerra como el primario, apoyando una moción de UPN que reclama medidas de apoyo al sector primario y a la industria agroalimentaria".

Además, ha insistido en medidas urgentes como la deflactación de la tarifa del IRPF o el 'cheque autónomos' para "compensar la inflación para los autónomos con menos facturación". "Este Gobierno va decepción en decepción en lo que se refiere a reaccionar con agilidad, previsión y suficientes reflejos a la situación crítica que ya afecta al conjunto de la sociedad navarra", ha concluido.