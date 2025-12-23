Ibarrola (UPN) dice que "la sombra de la corrupción va a castigar a Chivite" tras "castigar" a Sánchez en Extremadura

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este martes que "la corrupción no se perdona, se castiga, y de la misma forma que la sombra de la corrupción ha castigado a Pedro Sánchez en Extremadura, la sombra de la corrupción va a castigar a María Chivite en Navarra".

Cristina Ibarrola, que ha realizado un balance del año en una comparecencia ante los medios, ha afirmado que 2025 "pasará a la historia por ser una de las páginas más negras para cuestiones como el comportamiento ético en la gestión pública, la confianza en la clase política y la defensa y protección de las mujeres, y en medio de todo ello, como protagonista de esa página negra, un partido y unas siglas, las del PSOE". "En 2025 se ha caído su careta de regeneradores de la democracia y de feministas", ha afirmado.

Ibarrola ha advertido de que "los ciudadanos ya han empezado a castigar esta forma de hacer política de la mentira, mercadeo y corrupción ética y política del PSOE". "El batacazo de Pedro Sánchez en Extremadura este domingo es el inicio del fin de la descomposición del PSOE de Sánchez y de Chivite. Extremadura ha castigado a Pedro Sánchez y Navarra va a castigar a María Chivite. No convoca elecciones porque sabe que dejará de ser presidenta", ha asegurado.

La presidenta de UPN ha afirmado que "finaliza un año en el que Navarra ha sido noticia nacional pero no precisamente por ser sus dirigentes y gobernantes ejemplares en la gestión pública o por liderar los ránkings de las políticas de sanidad, de vivienda o de seguridad ciudadana, principales preocupaciones de los navarros según la encuesta del propio Gobierno".

Por el contrario, ha señalado que "Navarra se ha visto inmersa en tramas de corrupción vinculadas a la actuación de quien hasta ahora lo ha sido todo en el socialismo navarro y que ha controlado todo el PSOE". "Chivite sigue sin poder explicar cómo su Gobierno ha podido adjudicar 76 millones de euros a la UTE de Cerdán en un procedimiento repleto de irregularidades, con una clara cadena de responsables de esta adjudicación bajo sospecha: Polo -presidente de la mesa de contratación-, Pedro López -exdirector general de Obras Públicas-, Bernardo Ciriza -exconsejero de Cohesión Territorial-, Óscar Chivite -consejero- y María Chivite, y un beneficiado, Santos Cerdán", ha reprochado.

EH BILDU "NO ESTÁ EXIGIENDO NADA A CHIVITE"

En ese contexto, Ibarrola ha manifestado que "resulta inaudita la complicidad de todos los partidos que ponen trabas a que se sepa la verdad". Entre ellos, ha subrayado que "quien más está contribuyendo a tapar la corrupción es EH Bildu, que no está exigiendo nada a Chivite".

La presidenta de UPN ha lamentado también que, "además de poner el nombre de Navarra en el mapa nacional por la presunta trama corrupta", la presidenta del Gobierno "un año más tira por el sumidero toda propuesta o alternativa que llegue de la representación de ese 40% que ella excluye y desprecia, aunque suponga excluir y despreciar soluciones a los problemas que su Gobierno solo sabe empeorar". "La sanidad, la vivienda, la seguridad ciudadana o las oportunidades de futuro para nuestros jóvenes son algunos ejemplos".

Frente al "balance que no escucharán a María Chivite", Ibarrola ha hecho un "balance real con datos objetivos de las principales preocupaciones de los navarros".

Por un lado, ha lamentado que "las listas de espera en salud siguen por las nubes", además de tener "el triste honor, si nos comparamos con el resto de CCAA, de que sólo los canarios esperan más tiempo que nosotros para una consulta médica en España".

A este dato, Ibarrola ha unido que "el número de personas y familias que esperan una vivienda protegida en Navarra supera las 21.000, cuando en 2015 no llegaban a 5.000".

La presidenta de UPN también ha puesto también el foco en "la inseguridad, que empeora cada día mientras Chivite trata de convencernos de que Navarra es segura, algo que no dicen los datos objetivos de criminalidad ni la percepción de los ciudadanos ni la percepción de los cuerpos policiales".

Ibarrola ha señalado a su vez que "Navarra es de las Comunidades con peor comportamiento en el número de autónomos, es la tercera Comunidad con mayor tasa de paro juvenil y la tercera Comunidad donde más difícil es que un joven se emancipe de casa de sus padres". "Chivite ha logrado el peor dato de tasa de emancipación juvenil de la historia en Navarra, un 12,8%, una caída de un 40% desde que llegó al Gobierno", ha asegurado.

La líder de UPN ha concluido defendiendo que "podemos recuperar para Navarra la honestidad en la política". "Podemos gobernar desde la moderación, con políticas útiles centradas en solucionar los problemas de los navarros. Anteponiendo siempre el interés de Navarra y de los navarros. Es lo que representa UPN. Por eso estoy convencida de que la sociedad navarra nos dará la confianza suficiente para poder hacerlo", ha señalado.