Ibarrola (UPN) exige a la organización de la Korrika "respeto a las víctimas de ETA" y una "disculpa pública"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha exigido a la organización de la Korrika "respeto a las víctimas del terrorismo de ETA y a la sociedad navarra en general, que tanto ha sufrido la violencia y el terror durante décadas".

Así se ha manifestado en un comunicado tras conocer "con profunda indignación" que este domingo, a su paso por Pamplona, "se han exhibido fotografías de los asesinos de Tomás Caballero, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, y de Francisco Casanova, subteniente del Ejército de Tierra", a cuyas familias ha trasladado "todo mi cariño y mi respeto". "Todavía es más lamentable la utilización de menores para portar simbología que ensalza a asesinos", ha censurado.

Por ello, Ibarrola ha exigido a los organizadores "una disculpa pública" y la adopción de medidas para "evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro" y ha pedido a las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika que "exijan la devolución de sus aportaciones".

Además, la presidenta de UPN ha pedido "rechazar la utilización del euskera para reivindicaciones políticas que nada deberían tener que ver con el apoyo a dicha lengua y, mucho menos, para ensalzar a terroristas de la banda ETA". "Flaco favor se le hace al euskera si se le mezcla con el terrorismo etarra", ha manifestado.

Por último, Ibarrola ha anunciado que UPN llevará este lunes una declaración institucional al Parlamento de Navarra para que "todo el arco parlamentario pueda mostrar su repulsa y condena con lo sucedido hoy en Pamplona". De igual modo, la formación foralista presentará una declaración de urgencia para la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona, que tendrá lugar el próximo martes, con el mismo contenido.