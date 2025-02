Ibarrola (UPN) pide una reunión "urgente" Navarra-Estado ante el "agravio" por la quita de deuda al resto de CCAA

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha pedido una reunión "urgente" bilateral entre Navarra y el Estado "ante el agravio que para la Comunidad foral supone la propuesta de condonación de deuda pública planteada por el Ministerio de Hacienda para el resto de las Comunidades".

Ibarrola ha criticado en una nota el planteamiento realizado por el Gobierno de España. "Es una política de mercadeo y compra de votos con el dinero de todos los españoles en la que no estamos de acuerdo, pero, de llevarla a cabo y aprobarse, Navarra no puede quedar en peor situación y ser menos que el resto de las Comunidades. No puede quedar al margen y salir perjudicada. Y no nos gusta tampoco, porque lejos de atender al bien común y al interés real de los territorios, se priorizan los intereses partidistas y personales de Sánchez para seguir en el poder", ha asegurado.

La presidenta de UPN ha señalado que, de salir adelante la propuesta, "obliga a Navarra a recurrir a la vía que nosotros tenemos para corregir esta situación de agravio, como es la vía del Convenio Económico por la singularidad de nuestro régimen foral y nuestra relación con el Estado en materia tributaria y financiera".

Por ello, ha exigido a Chivite que la reunión bilateral se proponga "con la mayor celeridad" y que, en dicha reunión, "Navarra defienda que la quita de su deuda se corresponda con la media de la quita de la deuda que el Ministerio de Hacienda aplique al conjunto de las Comunidades del régimen común".

Además, Ibarrola ha destacado que "el incremento de la deuda del Estado que se va a producir como consecuencia de la propuesta de Hacienda tendrá impacto al alza en el cálculo de la aportación económica que Navarra realiza al Estado a través del Convenio Económico, por lo que debe ajustarse para no generar una situación injusta". "Debemos ser conscientes de que Navarra paga el 1,6% de los intereses de la deuda que tiene el Estado y que todo ello se debe regularizar en la negociación que se mantenga", ha señalado.