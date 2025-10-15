Identificado el autor de un vuelo prohibido de dron durante un partido de fútbol de Osasuna en octubre

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Base de la Unidad Aérea de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Navarra ha identificado al autor de un vuelo prohibido de dron que se produjo el 3 de octubre, durante el partido entre Osasuna y Getafe CF que se celebró en el estadio El Sadar, en Pamplona.

Según han informado desde la Policía Nacional, al finalizar la primera parte del partido se detectó un dron no autorizado en las proximidades del recinto deportivo. Los especialistas de Policía Nacional procedieron a inhibir la aeronave no tripulada, impidiendo que accediera al estadio, y se intentó localizar al presunto autor.

Ante "la gravedad" de este hecho se realizó un dispositivo por parte de miembros de la Unidad Aérea. El 7 de octubre, apoyados por un indicativo de Policía Municipal de Pamplona, se localizó el dron "cuando realizaba otros vuelos no autorizados".

Se identificó a su propietario, se interceptó la aeronave y se realizó la correspondiente propuesta de sanción a las autoridades competentes por infracción de la ley de seguridad ciudadana y de seguridad aérea, por tratarse la zona de vuelo en las proximidades del entorno aeroportuario.

Desde Policía Nacional han destacado que la utilización de un dron en espacio público "no es un juego" y que la infracción de estas normas "conlleva multas que pueden alcanzar una cuantía muy importante".