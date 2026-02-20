Ignacio Cabeza pide que la Lorafna reconozca la exclusividad de Comptos en el control de los fondos públicos de Navarra

Archivo - El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comptos, ha pedido este viernes en el Parlamento de Navarra que la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) reconozca la exclusividad de este órgano fiscalizador en el control de los fondos públicos de la Comunidad foral.

Cabeza, que ha comparecido ante la ponencia sobre la actualización de la Lorafna que se está desarrollando en el Legislativo, se ha referido a la regulación sobre la Cámara de Comptos, contemplada en el artículo 18 bis del Amejoramiento. Dicho artículo señala que "la Cámara de Comptos es el órgano fiscalizador externo de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad foral, de los entes locales y del resto del sector público de Navarra".

El presidente de la Cámara de Comptos ha explicado que este artículo se ha cumplido, "si bien ha habido intentos por parte del Tribunal de Cuentas de inmiscuirse en el control de las cuentas públicas de Navarra". Cabeza ha subrayado que, ante esas crisis, ha existido un apoyo unánime en el Parlamento a la hora de defender la exclusividad de la Cámara de Comptos en la fiscalización de los fondos públicos de Navarra.

Se ha referido también a la reforma de la Lorafna de 2016, que incluye el artículo 18 bis. Así, se separa la regulación de la Cámara de Comptos del régimen general presupuestario del Gobierno de Navarra.

Cabeza ha pedido que, en una futura reforma de la Lorafna, se introduzca "claramente" la exclusividad de la Cámara de Comptos sobre el control de las cuentas públicas de Navarra. "Así nos evitaríamos conflictos con el Tribunal de Cuentas como lo que han sucedido de manera recurrente", ha apuntado.

También ha sugerido que se incluyan otros aspectos, como el carácter unipersonal de la institución, la función de asesoramiento al Parlamento en materias económico-financieras y la importancia de las recomendaciones para la mejora de la gestión pública.