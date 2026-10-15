La II Semana del Clima de Navarra ofrece, del 16 al 25 de octubre, 95 actividades para sensibilizar del cambio climático

El consejero Aierdi junto a representantes de entidades que participarán en la II Semana del Clima de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes, 16 de octubre, y hasta el próximo domingo 25, se celebrará la II Semana del Clima de Navarra, un programa de actividades de información, sensibilización y propuestas de acción que se articulan alrededor del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra el sábado 24 de octubre, y en la que participarán 34 entidades -un 70% más que en la primera edición-, entre una decena de ayuntamientos y dos mancomunidades, colectivos sociales, ONGs y asociaciones, universidades y centros educativos, sociedades públicas, colegios profesionales o medios de comunicación, entre otros grupos, coordinados por la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de Navarra.

'Porque cada acción cuenta. Y todas suman', es el lema de una programación que, con el objetivo de "impulsar la participación activa" de la ciudadanía y de las entidades de Navarra mediante actividades divulgativas, formativas o colaborativas, se extenderá durante 10 días y ofrecerá hasta 85 actividades distintas, destinadas a públicos diversos. Aunque una parte muy importante se centraliza en la Comarca de Pamplona, también hay actividades previstas en muchos espacios de Navarra, entre ellos todas las cabezas de merindad, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi Fernández, así como representantes de otras entidades públicas o privadas que participan en esta iniciativa como el catedrático e investigador de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Iñigo Virto Quecedo; la representante del colegio oficial de biólogos y biólogas, Itziar Almarcegui; el responsable de la ONG Oxfam Intermón, Enrique Abad Martínez y la directora Onda Cero Navarra, Idoia Altadill Garro, han presentado este jueves las actividades que integran el programa de la segunda edición de la Semana del Clima.

Aierdi ha destacado el amplio número y respaldo de entidades que ha obtenido esta Semana del Clima de Navarra y ha advertido de que el cambio climático "no es algo ficticio, sino una realidad palpable que se debe conocer, que afecta a todos los ámbitos económicos, sociales o culturales de nuestra sociedad, que debe comprometer a todas las administraciones públicas y empresas y, sobre todo, que urge a acelerar un proceso de transformación de nuestro tejido productivo y nuestros hábitos sociales para adaptarnos a un escenario cada vez más acuciante".

Entre las propuestas hay desde un torneo de debate organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en el Parlamento foral, hasta la proyección en distintas localidades de la serie 'Hope' -un documental que analiza soluciones ante el cambio climático desde la proactividad-, pasando por un encuentro de comunidades energéticas, talleres participativos, un programa de radio específico, visitas guiadas en espacios naturales, cursos de cultivo ecológico o propuestas como un pintxo-pote dinamizado.

Todas estas actividades, como en la anterior edición, se encuentran recogidas en la web www.semanadelclimadenavarra.es. En la web se pueden realizar búsquedas intuitivas, ya que permite obtener la información por fechas, localidades en las que se desarrollará cada actividad y público al que se destina (infantil, familiar, adolescente, generalista o profesional). A través de fichas se puede acceder a la información concreta de cada acto, la forma de acceso o contacto y entidad organizadora. Todas las actividades son gratuitas.

JORNADA DEL PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL CLIMA

Asimismo, en el contexto de la acción local frente al cambio climático, el próximo 23 de octubre se celebrará en la Casa de Cultura de Aoiz la IV Jornada Regional del Pacto de las Alcaldías y los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Navarra, iniciativa europea que en la Comunidad foral agrupa a 229 entidades locales que representan al 83% de los municipios navarros y al 92% de la población.

En este encuentro participarán entidades locales y personal técnico presentando "prácticas inspiradoras" y reflexionando sobre "los retos inmediatos" que plantea el cambio climático. Entidades locales, colectivos o personas interesadas aún pueden solicitar la asistencia a la jornada, de forma gratuita, a través de un formulario on line.

Según refleja la última Encuesta Social y de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), 86,6% de la población de 15 o más años se ha informado sobre el cambio climático en el último mes.

La Oficina de Cambio Climático de Navarra www.cambioclimatico.navarra.es, integrada en la Dirección General de Medio Ambiente, quiere "liderar un proceso activo de mitigación y de adaptación frente a los cambios, bajo una óptica de inclusión y justicia climática". Esta segunda cita de la Semana del Clima forma parte de la Hoja de Ruta integrada de Energía y Clima de Navarra (ENERKLINA 2050) del Gobierno foral.