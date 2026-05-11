Ileso un conductor ebrio que colisionó contra una señal de tráfico, un árbol y un semáforo en Tudela

Imagen del suceso - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 22 años que dio un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia ha resultado ileso tras "impactar y arrancar bruscamente" una señal de tráfico, un árbol y un semáforo situados en el paso de peatones de la avenida Zaragoza de Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, a las 4.15 horas. El turismo, que se salió de la vía, tras el impacto quedó estacionado sobre la acera del número 42. Pese a la "gravedad del accidente", ninguno de sus ocupantes ni ningún peatón resultaron heridos.

En la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo de 0,71 mg/litro de aire espirado, motivo por el que se realizaron diligencias al juzgado de guardia como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Operarios del servicio de limpieza, alumbrado público, jardines y brigada, han retirado las señalizaciones y desperfectos hasta su reposición.

Por otro lado, los agentes atendieron varias peleas, una de ellas a las 3.30 horas en San Marcial en la que se vieron implicados siete jóvenes de entre 17 y 19 años. Uno de ellos presentaba una herida sangrante que pudo haber sido producida, según manifestaron, por un arma blanca. No se pudo localizar el arma, y se quedó a la espera de la denuncia de la víctima.

A las 8.30 horas del sábado se detuvo a un varón de 27 años que había escalado una vivienda de Magdalena Eguarás, había forzado un armario y se había llevado una bicicleta de la propiedad. Al interceptado por los agentes, "se puso agresivo, golpeando a uno de los agentes", por lo que fue detenido por robo con fuerza en casa habitada, resistencia, desobediencia y atentado. Tras ser identificado plenamente en la comisaría de Policía Nacional, fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Una segunda detención tuvo lugar a las 5.15 horas en calle Verjas, en esta ocasión la de un joven de 18 años por tener una orden de búsqueda, detención y personación de un juzgado de Tudela. Fue trasladado a Policía Foral.

El domingo, a las 19 horas, se detuvo a un hombre de 57 años sobre el que recaía una orden de búsqueda, detención y personación de un juzgado de Tudela. También fue trasladado del mismo modo a Policía Foral.