El INAI atendió en 2021 a 1.085 víctimas de violencia machista y los cuerpos policiales recibieron 1.639 denuncias

PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Equipos de Atención Integral a las Víctimas (EAIV) de violencia machista del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) atendieron en 2021 a 1.085 mujeres y sus 68 hijos. Se trata de un 8,39% más de mujeres que en 2020. Del total, 126 han sido derivadas a centros de Urgencias; 11 a casas de acogida y 7 a pisos residencia, junto a sus hijos

Así lo ha dado a conocer este jueves la directora gerente del INAI, Eva Istúriz, que ha comparecido en rueda de prensa, junto al jefe de área de investigación criminal de Policía Foral, Eduardo Sainz de Murieta, y la inspectora de la Brigada Asistencial de Policía Foral, Cristina Eseverri, para informar sobre el trabajo conjunto que ambas entidades realizan en atención, asistencia y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres.

Istúriz ha recordado que para acceder a dicha asistencia no es necesario que exista una denuncia, "somos conscientes de lo difícil que para muchas mujeres resulta dar ese paso". "No obstante, la denuncia es la herramienta para hacer que los delitos de violencia contra las mujeres no queden impunes", ha dicho.

Por otro lado, en 2021 los cuerpos policiales registraron 1.639 denuncias, un 5,81% más que el anterior. Más de cuatro diarias y en torno a 135 denuncias al mes. Recogen la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos de naturaleza: ya sea física, psicológica, sexual o económica. Del total, Policía Foral recibió 667 denuncias de violencia contra la mujer. En enero de este año, los cuerpos policiales que operan en Navarra ya han recibido 136 denuncias por violencia contra las mujeres.

La directora gerente del INAI ha destacado que este aumento de las denuncias, si bien puede crear "alarma social", es "sintomático de que cada vez mayor número de víctimas" denuncian gracias a que se ha visibilizado este problema.

Ha resaltado el "absoluto compromiso" del Ejecutivo foral "en favor de la igualdad y de una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas" y ha expresado su preocupación ante los "mensajes que banalizan la violencia contra las mujeres". Así, ha destacado que en Navarra, desde julio del año pasado, han sido asesinadas dos mujeres y hay "muchas mas víctimas de maltrato y agresiones de todo tipo".

Istúriz ha resaltado el "intenso trabajo coordinado para tratar de proteger, asistir y ayudar a las mujeres que buscan amparo en las instituciones" y ha trasladado a las víctimas de violencia que "estamos a su lado para ayudarles". Junto con Sainz de Murieta, ha destacado la importancia de la sensibilización y dar pautas al entorno para identificar las situaciones de violencia.

EN EL 76% DE LAS DENUNCIAS EL AGRESOR ES LA PAREJA O EXPAREJA

Policía Foral registra las denuncias de violencia contra la mujer en tres ámbitos distintos: violencia de género, libertad sexual y violencia doméstica. Un 76,31% del total de denuncias pertenecen a la primera categoría, es decir, a violencia contra la mujer donde el agresor se trata de una pareja o expareja.

Le siguen los delitos de libertad sexual (donde se incluyen agresiones y abusos, corrupción de menores o personas con discapacidad, y exhibición obscena), con un 14,69%. Por su parte, los delitos de violencia doméstica acaparan un 9% de las denuncias.

La unidad de Policía Judicial de referencia especializada para canalizar estos delitos es la Brigada Asistencial de Policía Foral. Ésta tiene carácter central y en la actualidad se compone por 18 agentes de policía especializados en este tipo de delincuencia y, de forma especial, en la atención, vigilancia y protección a las mujeres víctimas.

En Navarra, actualmente hay 346 casos activos en violencia de género, de los cuales dos son de riesgo extremo y siete de riesgo alto, situaciones en las que se requiere una protección policial 24 horas de las cuales se encargan la Brigada Asistencial junto a la Brigada de Protección de Autoridades. Cada uno de los niveles de riesgo, lleva aparejadas medidas policiales para la protección y seguridad de las víctimas, cuya aplicación es obligatoria e inmediata, siempre de forma individual y personalizada.

La actuación de la Brigada Asistencial se complementa con el trabajo que en cada zona policial se realiza en materia de valoración, seguimiento y protección, disponiendo de una red de 48 agentes especializados distribuidos en las siete comisarías que existen en el territorio.

LA MAYORÍA DE LAS AGRESIONES PROCEDE DEL ENTORNO DE LA VÍCTIMA

Por su parte, el jefe de área de investigación criminal de Policía Foral, Eduardo Sainz de Murieta, ha llevado a cabo un análisis de la violencia contra las mujeres en Navarra en los últimos años, centrada en los delitos de libertad sexual. Según las conclusiones extraídas por Policía Foral tras un análisis en profundidad de la realidad de estos delitos en Navarra en 2018, 2019 y 2020, llevado a cabo en colaboración con la UNED, se desprende que, "en la mayoría de las agresiones, el agresor procede del entorno de la víctima, ya sea del ámbito familiar o social".

Por otro lado, "destaca la presencia del consumo de alcohol en un número relevante de agresiones". Asimismo, ha detallado que, en muchas ocasiones, las víctimas "son menores que tras sufrir de manera reiterada agresiones sexuales, durante su infancia o adolescencia, con el apoyo del entorno cercano y los propios recursos asistenciales, finalmente dan el paso para denunciar".

Según ha avanzado, este año se realizará un estudio, junto con la UNED, sobre la violencia de género y juventud. Así, ha explicado que "nos preocupa especialmente" la violencia que sufren las jóvenes, las relaciones de pareja, las conductas agresivas en el contexto del ocio nocturno, la influencia de las nuevas tecnologías y la percepción de la violencia hacia las mujeres por parte de la juventud. "No podemos concebir que en pleno siglo XXI haya todavía jóvenes que no estén sensibilizados sobre las desigualdades de género o consideren que es un invento ideológico", ha remarcado.

ESCUCHA Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

La inspectora de la Brigada Asistencial de Policía Foral, Cristina Eseverri, ha compartido su experiencia en la asistencia a mujeres víctimas y sus hijos cuando se conoce un delito de violencia de género, momento en que se activan los recursos.

Según ha explicado, una vez minimizado el riesgo, "nuestra prioridad es ofrecer a la víctima e hijos una atención especializada y de calidad". "En ese primer momento, la víctima necesita que se le escuche, se le comprenda y se le ofrezca confianza y ayuda por nuestra parte", ha recalcado.

En estos casos, el momento de la denuncia es una parte relevante del proceso, que puede prolongarse por un tiempo de 3 o 4 horas. "Este es un momento de gran dificultad para la víctima, por el especial impacto que las situaciones de violencia generan en la mujer. Por ello, los agentes que asisten a la víctima deben tener en cuenta una serie de premisas a la hora de relacionarse con ella", ha apuntado.

Entre otras actitudes, ha destacado "la escucha atenta y sin juicio, la empatía, el cuidado del lenguaje corporal, validar las vivencias y posibilitar un ambiente que preserve la intimidad y confidencialidad, así como respetar las decisiones de la víctima".

Asimismo, ha recordado la reciente implantación del 'Protocolo Cero', que establece unas pautas de actuación para el primer contacto policial con víctimas que presentan dificultades para interponer denuncia. El objetivo de este es "identificar, en el propio lugar de los hechos, indicadores de violencia, información que permite incrementar la calidad de las valoraciones de riesgo en las que no se cuenta con la declaración de la víctima y, por ende, activar los protocolos de protección adecuados".